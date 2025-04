Britney Spears reaparece en redes y genera preocupación con un vídeo desde su mansión

Britney Spears (43 años) ha vuelto a preocupar a sus seguidores tras publicar un vídeo en su Instagram. En el clip, la cantante aparece hablando con acento británico sobre el estado de sus uñas una escena que generó gran revuelo en las redes sociales.

«Son muy pequeñas. Tan pequeñas que es raro, pero tengo una uñita en el meñique. No he tenido uñas desde que estaba en séptimo grado. Estoy como… como, enloqueciendo. Son realmente pequeñas, pero ahí están», expresó la cantante visiblemente entusiasmada.

En el vídeo, que se viralizó rápidamente en las redes, la intérprete de 'Toxic' luce un maquillaje cargado con un delineador negro pronunciado y sus extensiones rubias desordenadas, aumento la preocupación de sus fanáticos quienes escribieron sus opiniones a través de X (antes Twitter). «Eso no es Britney Spears. Sus dientes nunca se vieron así. Es como si tuviera la boca de otra persona», escribió un internauta. «¿Por qué habla como una niña pequeña? Desearía que dejara de hablar así», sentenció otro seguidor.

Sin embargo, a pesar de las críticas, hubo quien tuvo una opinión más empática con la cantante. «Esto, en realidad, es un gran avance para ella», escribió un fan, quien además explicó que Britney solía morderse las uñas debido a la ansiedad, motivo por el cual verlas crecer podría ser una señal positiva.

Mientras continúan las especulaciones sobre su actual estado emocional, la cantante está activamente involucrada en la producción de su película biográfica autorizada por Universal Pictures. La pieza estará basada en sus memorias 'The Woman in Me', publicadas en 2023 y por el que la artista recibió un adelanto de 12.5 millones de dólares.

En una entrevista con 'The Hollywood Reporter', Jon M. Chu, encargado del proyecto, aseguró que, si bien el proyecto está en proceso, aún no hay un guion escrito: «Tiene una historia que merece ser contada como es debido, porque hay mucho de nosotros en ella. Pero en esta concepción inicial, creo que tiene mucho que ver con cómo tratamos a las personas, a los jóvenes, a las estrellas que creemos que nos pertenecen, a las mujeres, a las madres. Hay muchas cosas ahí que me encantaría explorar».

Hasta el momento no se conocen muchos detalles de la cinta, pero sí quiénes han mostrado su interés por formar parte de ella. Por su parte, Millie Bobby Brown manifestó su interés por interpretar a la 'princesa del pop'. «Es una absoluta ícono. No me gustaría nada más que ser parte de su historia. Pero es su historia y estoy totalmente de acuerdo en que ella dé vida a su historia como ella quiera», confesó la actriz durante una alfombra roja.