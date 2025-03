Britney Spears se exhibe en lencería: «Mi cuerpo parece más grande»

Si alguien necesitaba un nuevo momento extravagante de Britney Spears, ya no tiene que esperar. Acaba de llegar en forma de vídeo y en él aparece la cantante bailando y vestida en lencería mientras afirma: «Mi cuerpo parece más grande». Naturalmente, la imagen se ha hecho viral y ha provocado una avalancha de comentarios.

Britney Spears admitió sentirse «vulnerable y expuesta» al ver su cuerpo más «voluminoso» tras subir un peculiar vídeo a su Instagram. La estrella del pop, de 43 años, lucía un conjunto de lencería negro transparente sobre un tanga rojo mientras posaba para la cámara en un momento difícil de describir. En el pie de foto escribió: «Probablemente lo quite mañana... Es raro usar lencería... ¡Se supone que la intención es ser sexy! ¡Qué presión!». Pero no lo ha borrado porque ahí sigue, desafiando a todo y a todos.

Un baile de lo más peculiar

«Pero es raro, me siento demasiado vulnerable y expuesta, y mi cuerpo parece más grande, así que supongo que no soy una modelo delgadita... Sería, digamos, una modelo voluptuosa», ha añadido mientras en el vídeo se la veía bailando al ritmo de la canción 'Closer', de Kings Of Leon, y luciendo su rubia melena ondulada y abundantes capas de maquillaje.

Este impresionante vídeo llega en días en los que Britney Spears parece inspirada a su manera y después de mostrar sus abdominales con un atuendo bastante vaporoso en otra publicación de Instagram después de reavivar la llama de su laberíntico romance con Paul Soliz. Fue el domingo por la noche cuando compartió en sus redes sociales otro vídeo en el que hacía alarde de core tonificado con un vestido rojo de escote pronunciado y un estratégico corte que dejaba al descubierto su vientre.

En el vídeo, la antigua Princesa del Pop aparecía mascando chicle, sonreía y mostraba su conjunto monocromático mientras bailaba y se divertía frente a una acogedora chimenea mientras sonaba el 'With or without you' de U2. De esa manera celebró que había vuelto con su ex, un antiguo preso, siete meses después de su ruptura. Ambos fueron vistos pasando juntos el Día de San Valentín.

En esta última publicación optó por no incluir pie de foto y simplemente puso dos palomas y un emoji de espada en el centro. También había una vela encendida en el suelo cerca, algo que le gusta mucho. En una publicación anterior había revelado que «quemó su baño».

Feliz San Valentín

Lo que parece confirmado es que la llama del amor ha regresado a su vida después de un San Valentín muy especial en el que se la vio con Paul Soliz, antiguo empleado de mantenimiento, y sus hijos, confirmando que habían vuelto.

A finales del mes pasado, una fuente había asegurado a 'Daily Mail' que Britney Spears dudaba en volver con el antiguo preso por una razón que no era específicamente ni por sus antecedentes penales ni por las sospechas de que la estuviera usando para ganar notoriedad, sino por los rumores de que era un «padre irresponsable».

Esa fuente afirmó que la cantante ama a Soliz, con antecedentes penales que incluyen cargos por alteración del orden público y posesión de armas de fuego, porque «convierte a Britney en el centro de su mundo».

El año pasado, 'Daily Mail' habló con la exmujer del expreso, madre de cinco de sus nueve hijos, y lo acusó de ser un «padre irresponsable» y de «no pagar la manutención infantil». «Britney tuvo que luchar mucho para recuperar a sus hijos, así que esto fue lo que realmente la hizo cuestionarlo», añadió la fuente. Sin embargo, la artista parece haber recuperado toda la alegría de vivir y así lo muestra con sus atrevidos vídeos en la red.