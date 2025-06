Morata: «Alice es el sitio seguro que encuentro en cada una de mis oscuridades»

La ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello el pasado año dejó a todo el mundo triste y decepcionado. Después de la Eurocopa, la pareja tomó caminos separados y mientras el futbolista se trasladó a Italia, la italiana se quedaba unos meses en Madrid. En este tiempo se especuló mucho sobre los motivos de este final tan abrupto, aunque finalmente la historia tuvo final feliz. En enero de este año era la modelo y empresaria quien confirmaba la reconciliación.

A pesar de que en estos meses ambos han hablado en alguna ocasión sobre lo ocurrido, no se habían sincerado juntos como han hecho en el documental que ha hecho el futbolista. Titulado 'Morata: No saben quién soy', de Movistar+, sigue los últimos años de su carrera y el deportista se expresa acerca de los problemas de salud mental que le han perseguido recientemente. Una de esas crisis que amenazaba su estabilidad fue la que ocurrió tras la Eurocopa el pasado año.

Por eso, tanto Alice como Morata han querido sincerarse acerca de lo ocurrido. «Yo estaba muy estresada, estábamos de vacaciones, él también venía de una época que al final acabó superbien la Eurocopa, pero no quita que él venía de una depresión, y nos encontramos de vacaciones en donde los dos estábamos en dos fases un poco diferentes», explica la modelo italiana. «Él estaba con mucha euforia y yo estaba destrozada de todo, entonces chocamos. Yo no estaba feliz conmigo misma y él no estaba feliz consigo mismo», admite.

Esto coincidió con una etapa especialmente difícil a nivel deportivo para Morata. A pesar de que volvía como un héroe después del triunfo de la Selección en la Eurocopa, tenía que enfrentarse a la afición del Atlético de Madrid, que había sido muy crítico con ella. Por eso, su decisión fue marcharse a Italia. «No podía poner en riesgo otra vez el coger otra depresión. Lo más fácil era irme», desvela. Y Alice no fue con él. «Estando en casa sin él sentía la necesidad de estar con él. Cuando llegaba la noche echaba de menos a mi marido al lado, mirando una película, me pasaba algo bonito y la primera persona a la que quería llamar era a mi marido», comenta ella.

«Cuando la rabia se va siempre gana el amor»

«Sé que a él le pasaba lo mismo, aunque por orgullo o por otras cosas, pero tú sabes lo que sientes dentro de tu corazón. Pero al final es lo que digo, cuando la rabia se va siempre gana el amor», confiesa Alice Campello, que considera su ruptura, aunque fuera temporal, como «un error inmenso». Algo que Morata comparte, puesto que considera su tiempo separados como «el error más grande» de su vida, aparte de lo deportivo. «Solo nos echábamos cosas en cara, solo teníamos palabras que no eran agradables el uno con el otro, y yo al final me di cuenta de que no podía vivir sin ella», confiesa. Hasta el punto de que el futbolista considera a la modelo como una luz en su vida: «Es el sitio seguro que encuentro en cada una de mis oscuridades».

La empresaria de Masqmai admite que se arrepienten «infinito» de lo ocurrido, pero señala la edad que tienen y el mundo en el que viven como elementos potenciadores de su crisis. «No hemos sabido gestionar el foco mediático que teníamos, y una discusión como las que tiene cualquier pareja, cualquier matrimonio, no la supimos gestionar», comparte a su vez Morata. «Nos precipitamos los dos en cosas que no tendríamos que haber hecho», admite. «Hay veces que haces cosas de impulso que no piensas», señala por su parte Alice Campello.

«Espero que si volviera a pasar lo gestionaríamos de otra forma. Pero eso no quita que hubiéramos podido elegir cualquier otra cosa, después de dejarnos tienes el mundo para elegir, y hemos vuelto a elegirnos. Y me parece que eso es lo único que importa», finaliza Alice.