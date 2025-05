Belén Rodríguez advierte sobre Terelu Campos y recuerda el acoso que sufrió: «Tened cuidado»

Los motivos del enfrentamiento entre Terelu Campos y Belén Rodríguez son cada día más complejos. Las dos mujeres se enfrentaron hace años por pequeños problemas en los platós de televisión y ni siquiera la enfermedad de la colaboradora ha sido un punto de inflexión para ellas. La periodista de 59 años estuvo como invitada en '¡De viernes!' y, en la última edición del programa, ha acusado a la hija de María Teresa Campos de haber encabezado el acoso que, según ella, 'Sálvame' llevó a cabo contra ella.

Fue a finales de 2022 cuando se produjo el distanciamiento entre periodista y presentadora. María Teresa Campos se enteró de que Belén, que era gran amiga de la familia, podría haber filtrado cierta información sobre Alejandra Rubio. Terelu Campos, por su parte, respondía a este supuesto movimiento acusándola y señalándola: «Esa persona que llama a la prensa me intenta, de la manera más asquerosa, decir que esos fotógrafos han sido llamados por mi hija Alejandra», comentaba entonces.

Fue también en noviembre de 2022 cuando, según Belén Rodríguez, la relación se rompió definitivamente por la participación de Terelu Campos en 'Sálvame'. El programa pasó varios días visitando la casa de la periodista, un episodio que ella etiqueta como «el más desagradable de mi vida». «Me destrozaron la vida», ha recordado en '¡De viernes!'.

Durante una semana, 'Sálvame' apostó a un equipo frente al edificio de Belén Rodríguez, haciendo directos incluso desde un balcón que daba a su casa. Todo porque el programa aseguraba que había sido la periodista quien filtró que le había prestado dinero a Kiko Hernández y la cantidad que había sido. Así desplazaron el tema de la deuda del colaborador convirtiendo a su compañera en el centro de todas las miradas y cuestionando cada uno de sus pasos.

«Terelu estaba en cabeza y ella fue cómplice a la hora de vulnerar mi intimidad», ha señalado Belén Rodríguez, que llamó incluso a la policía ante lo que ella considera acoso por parte del programa de Mediaset. «Se podía haber negado y, no solo no se negó, es que disfrutaba», ha alegado Belén, molesta. «Se fue de aquel programa porque según ella eran malos, malísimos, pero vuelve y se cree todo lo que le dicen de mí», ha sentenciado.

Porque según Belén, Terelu la «vendió para presentar el programa». «Yo no hablaba con nadie, estaba muerta de miedo», ha compartido Belén, que señala que la grababan «en la intimidad» de su domicilio. «Era una brutalidad», ha insistido. Hasta el punto de que se puso en manos de un abogado, pero finalmente decidió no poner una demanda. Sin embargo, advierte a Terelu: «No voy a consentir ni una mentira más, me da igual que sea Terelu o quien sea».

Ante estas palabras tan duras, Santi Acosta, que presenta el espacio, aseguraba que era difícil escuchar porque consideraban a Terelu Campos como una «buena compañera». «Conmigo también lo era, tened cuidado», ha advertido Belén Rodríguez, muy seria.