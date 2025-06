Bárbara Rey rompe a llorar por su hijo, Ángel Cristo Jr.: «No puedo seguir viéndolo»

Bárbara Rey (75 años) ha vuelto al primer plano mediático con el lanzamiento de sus esperadas memorias, 'Yo, Bárbara', un repaso sin filtros a su vida pública y privada, en las que no faltan episodios intensos, conflictos familiares y menciones a figuras clave de la política española. La presentación del libro ha servido de antesala para su entrevista en el programa '¡De Viernes!', donde la ex vedette ha reafirmado su decisión de romper definitivamente con su hijo, Ángel Cristo Jr. (44 años).

Uno de los momentos más delicados de la rueda de prensa el pasado jueves fue, sin duda, su fría referencia al distanciamiento con su hijo. Preguntada por la relación con Ángel Cristo Jr., con quien lleva años enfrentada, Bárbara optó por una postura firme, aunque medida: «Me puedo esperar cualquier cosa tanto de él como de ella, llevan diciendo una serie de barbaridades y no voy a responder. Lo que quisiera es que le vaya fenomenal. Yo soy una mujer que tengo una estabilidad emocional con mi hija enorme e intensa, y las dos sabemos lo que hemos vivido y cómo nos hemos comportado. Estamos tranquilas y dormimos en paz», sentenció.

Bárbara Rey rompe con su hijo

Sin embargo, la distancia emocional quedó más patente aún durante su intervención televisiva en '¡De Viernes!'. El programa mostró imágenes inéditas del comportamiento de su hijo durante su última aparición en el mismo plató, en las que se le escuchaba completamente fuera de sí. Bárbara, visiblemente afectada, no pudo evitar derrumbarse en directo: «Me da mucha pena, un dolor tremendo, pero no me sorprende», aseguró entre lágrimas.

«Lo que sí me puede sorprender es que se ponga de esa manera por una carta donde habla mal del padre cuando él no tuvo relación con él desde que era muy jovencito, y en cambio haya dicho la cantidad de barbaridades que ha dicho de mí. Me produce una enorme tristeza verle así», añadió, pidiendo detener la emisión de las imágenes: «No puedo seguir viéndolo».

Sobre la posibilidad de una reconciliación futura, fue tajante: «Si me perdona o no después de lo que me ha hecho, no me preocupa». Y lanzó un mensaje a todas las madres en situaciones similares: «El hecho de que un hijo tenga tu sangre no significa que dejes que te destruya. A raíz de esto me he encontrado con cientos y miles de mujeres que sufren muchas cosas a través de sus hijos. No podemos permitirlo», concluyó.