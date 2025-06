Nuria Fergó: «No voy a entrar en todo este circo»

Al hablar con Nuria Fergó, se puede adivinar por su tono de voz y por sus palabras que está tan dolida como enfadada por todo lo que se ha publicado sobre ella en los últimos días, tanto por su ruptura con Juan Pablo Lauro, por sus acusaciones contra su exmarido, José Manuel Maíz, así como por la cancelación de un concierto en Villajoyosa (Alicante): «En unos minutos voy a publicar un comunicado. Ahora mismo no quiero hacer ninguna declaración porque no tengo que justificarme por algo que yo no he dicho sino que la prensa ha escrito. Quiero seguir con mi vida y no voy a entrar en todo este circo». Nuria quiere centrarse en el lanzamiento de su próximo tema, que saldrá el 23 de junio: «Entonces retomaré la promoción y, llegado el caso, si concedo alguna entrevista será para hablar de temas profesionales, para hablar de mi vida, pero no pienso tolerar que se publiquen cosas que no he dicho».

Su comunicado ha sido publicado en las redes sociales de la cantante: «A raíz de mi entrevista en el programa 'Madres: desde el corazón', se han ido produciendo una serie de comunicaciones, tanto en prensa escrita como en formato audiovisual, que no se corresponden en absoluto con la realidad. Quiero con este comunicado que todas esas publicaciones que se refieren a palabras 'supuestamente' mías con posterioridad a esa entrevista son falsas. No he efectuado declaración alguna, y es por ello que he creído necesario publicar este comunicado para dejar de lado todo tipo de especulaciones. Reitero que hasta la fecha no me he pronunciado en ningún momento y ante ningún medio».

La cantante se refiere a la publicación de una noticia que hace mención a unas supuestas «conversaciones privadas en las que advierte que solo ha contado una parte muy pequeña de su historia y no descarta conceder otra entrevista en la que pueda expresarse con más detenimiento sobre ésta y otras circunstancias. Habrá que esperar, pero se avecinan tiempos coléricos». Su respuesta ha sido fulminante: «Yo no he amenazado con ninguna entrevista, es rotundamente falso», ha denunciado pocos minutos antes de lanzar el comunicado.

Todo estalló tras una entrevista en la que Nuria Fergó se abrió en canal para hablar, entre otras cosas, de la suspensión de su boda y el dolor vivido durante su matrimonio anterior. Fue en 'Madres: desde el corazón', presentado por Cruz Sánchez de Lara en MiTele. La cantante, con los ojos llorosos, relató los momentos más duros de su vida y aclaró algunos aspectos poco conocidos de sus relaciones sentimentales.

De su noviazgo con Juan Pablo Lauro, ex marido de Irene Villa, que se le declaró a los pies de la Torre Eiffel, en París, recordó el amor vivido durante tres años de convivencia: «Yo ya me sentía su mujer. Casarme era una fiesta, pero no necesitaba un papel». La boda fue pospuso una vez y finalmente se suspendió: «Estoy muy tranquila porque he vivido la relación como he querido vivirla, con verdad y amor. Ha sido muy bonita, pero ahora viene otra etapa». Lo más duro para ella fue que esa decisión coincidió con la muerte de su padre.

Sin embargo, los recuerdos de su matrimonio con José Manuel Maíz son más amargos. Es el padre de su hija, Martina, cuyo nacimiento marcó el inicio de los problemas: «A los diez días de parir me fui a casa de mi madre. No estaba bien, me sentía sola y vi que tenía que irme de allí». La lucha por la custodia de la niña fue tan dura que Nuria se rompió ante la entrevistadora: «Fue un mazazo, me acusaron de llevármela sin permiso cuando no era cierto. Llegué a pensar que el destino no quería que la tuviera, pero luego supe que tenía que seguir luchando. Mi hija tenía que estar conmigo y ya está». Tras la entrevista, José Manuel Maíz ha declarado: «Lo que ha dicho lo puedo desmontar públicamente, pero no lo voy a hacer por mi familia. No pienso hacer nada al respecto porque no quiero dañar a mi hija».

A todo ello se sumó esta semana la noticia de la suspensión de su concierto en Villajoyosa (Alicante), decisión que tomó durante el ensayo y compartió con el público asistente: «Vuestro Ayuntamiento no ha cumplido los mínimos que se necesitan (…) Si vengo y me toman el pelo, pues yo no puedo. Esta noche es la primera vez que pongo el límite. Ya no puedo más. Hay que respetar a los artistas. Si no, que no nos contraten». Posteriormente publicó un comunicado en el que explicó los incumplimientos de la organización que le impidieron «garantizar la calidad necesaria para ofrecer el espectáculo que el público merece».

Por ahora, Nuria Fergó esquiva las polémicas a golpe de comunicado a la espera de que las aguas se calmen.

