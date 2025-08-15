Austin Butler y su noche 'surrealista' en el concierto de Bad Bunny: una chuche lo cambió todo

Austin Butler (33 años) ha sido uno de los muchos artistas que han asistido a la serie de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico. Las estrellas se conocieron durante el rodaje de la película 'Bala perdida', donde formaron una sólida amistad que llevó al joven a viajar hasta San Juan, donde protagonizó un curioso momento en el escenario.

Durante su entrevista con Jimmy Fallon, Butler relató, entre risas, cómo una chuche de marihuana alteró por completo su experiencia en el evento. El actor acudió al Coliseo de Puerto Rico para disfrutar de 'No me quiero ir de aquí', una serie de 30 conciertos que Benito ofrece hasta el próximo 14 de septiembre. La cita prometía ser una noche de música y celebración, pero terminó convirtiéndose en un episodio tan surrealista como viral.

El actor de 'It' reconoció en 'The Tonight Show' que, antes de que el espectáculo empezara, compartió una comida con el cantante. «Él nos contó de qué iba el show, pero yo no llegué a entender lo que en realidad iba a ser», explicó y compartió que creía que presenciaría la actuación desde el público, como cualquier otro asistente, pero su destino era otro: La Casita, el escenario secundario en forma de construcción típica puertorriqueña que el artista utiliza para ubicar a sus invitados especiales.

Fue en ese momento cuando entra en escena la famosa chuche. «Alguien me ofreció un edible (como es llamado en Estados Unidos) justo antes de que empezara el concierto y en ese momento me pareció una buena idea», contó. Lo que el artista no se imaginaba era que, unos minutos más tarde, estaría en medio del escenario, rodeado de miles de espectadores. «Es irónico porque ni siquiera me gusta que me canten el 'Cumpleaños feliz'. Entonces la chuche empieza a hacer efecto y mi cerebro se encuentra en dos películas: por una parte, pienso 'qué orgulloso estoy de Benito, de todo lo que él significa para toda esta gente'. Por otra, me digo a mí mismo: 'No se te ocurra bailar, porque le vas a quitar protagonismo y este es su momento'», comentó entre risas.

¿El resultado? Una actuación corporal que se viralizó rapidamente en redes sociales bajo el título 'El baile raro de Austin Butler'. «Cada vez que descruzaba los brazos sentía que volvía a atraer la atención», confesó. Por su parte, Jimmy Fallon le mostró las imágenes publicada en redes e incluso, imitó algunos de sus movimientos, provocando las carcajadas del público.

«Me acordé de Ben Affleck en los Grammy, cuando dijo que no se lo estaba pasando bien. No quería ser ese tipo, pero tampoco el que baila como loco y acapara el protagonismo», mencionó Butler con humor. Además, durante su entrevista, aprovechó el espacio para declarar su amor por Puerto Rico. «Me estoy enamorando de la cultura puertorriqueña y del baile. Todos son tan sexis y maravillosos», expresó y añadió que, «la música es tan buena que se me mete en los huesos, pero otra voz me decía 'no seas el centro de atención'».

Austin Butler dancing during Bad Bunny's concert is my Roman Empire pic.twitter.com/W3lABIcL3M — 𝑮𝒂𝒃𝒔 (@abutlersz) August 10, 2025

El show 'No me quiero ir de aquí' es un homenaje de Bad Bunny a su tierra y su gente, inspirado en su último álbum 'Debí Tirar Más Fotos'. Las entradas para los 30 espectáculos se agotaron en apenas cuatro horas y, durante el primer mes, solo pudieron comprarlas residentes en Puerto Rico. Además de Butler, se ha visto a figuras como Penélope Cruz y Javier Bardem, Ricky Martin, Kylian Mbappé o LeBron James aparecer en los conciertos de Benito.

Finalmente, lo que podía haber sido una aparición discreta terminó siendo un momento histórico de internet.

Más temas:

Hollywood