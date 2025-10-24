Suscribete a
El asesino de John Lennon confiesa el surrealista motivo por el que mató al cantante

A Mark David Chapman se le negó la libertad condicional por decimocuarta vez

La historia de amor entre John Lennon y Yoko Ono, (aún más) al descubierto en un nuevo documental

John Lennon y su asesino Mark David Chapman
John Lennon y su asesino Mark David Chapman agencias
Rocío F. de Buján

En la fría mañana del 8 de diciembre de 1980 fue abatido en una calle de Nueva York John Lennon, guitarrista, cantante y compositor de los Beatles. Asesinado por un muchacho de entonces veinticinco años en la puerta de su casa.

El artista tenía ... 40 años, ciento cincuenta millones de dólares y una fama que si no era «mayor que la de Jesús», como llegó a fardar un día, superaba a la de todos los jefes de Estado de su tiempo. Su muerte fue un shock tan impactante como lo fue el también asesinato de John F. Kennedy. A las pocas horas, miles de jóvenes se lanzaron a las calles neoyorquinas para rendirle homenaje a uno de los grandes ídolos de la música moderna. El cantante dejó una viuda —la japonesa Yoko Ono— y cientos de miles de huérfanos espirituales. Fue el padre, la madre, el hermano de toda una generación -la de los años sesenta- que le lloraron durante mucho tiempo.

