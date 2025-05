«Aprendí que la vida tiene muchas caras»: Víctor Elías se sincera sobre cómo sobrevivió al bullying escolar

«Pasé miedo durante mucho tiempo. En algunos episodios de mi adolescencia me pegaron entre siete simplemente por salir en la tele». Con esta cruda y honesta frase, el actor y músico Víctor Elías (34 años), rompió su silencio sobre una de las problemáticas ... más silenciadas en las escuelas: el bullying.

El exprotagonista de 'Los Serrano' ha decidido contar su historia como parte de la tercera temporada de 'Educando contra el Bullying', la plataforma audiovisual impulsada por la Fundación ColaCao, la cual coincidió con el Día Mundial contra el Acoso Escolar, que se celebró el pasado 2 de mayo, y busca sensibilizar a la sociedad a través de testimonios reales. «Los números y los datos que dan Fundación ColaCao son escalofriantes, la verdad, porque creo que esto es lo típico, que todos hemos escuchado algún caso, pero no nos podemos imaginar lo que realmente en todas las aulas ocurre», destacó el actor en entrevista con ABC.

Durante la conversación, Elías resalta su experiencia personal y reflexiona sobre el poder del arte, la sanación emocional y el valor de hablar en voz alta. «Yo creo que al final la edad te da fuerzas para contarlo. Hoy estoy viviendo una catarsis personal, y lo que hace la Fundación ColaCao es necesario y valiente: están ayudando a que rompamos el silencio», aseguró.

En el vídeo publicado por la iniciativa en mención, el artista reveló que fue víctima de acoso desde muy pequeño. Entre los 6 y los 10 años, vivió situaciones de aislamiento y agresiones físicas en el colegio. «Me llamaban 'germenoso' para que la gente no se acercara a mí. Salir en la televisión no era algo que mis compañeros vieran con admiración», cuenta.

La situación le obligó a cambiar de escuela. «No podía más», reconoce. Su refugio fue la música. «El arte me salvó. Te permite ponerte en la piel de otros, comunicarte cuando no sabes cómo hacerlo. Para muchos, componer es una forma de hablar sin miedo».

En entrevista con ABC, el artista hizo hincapié en que durante un tiempo se volvió arrogante como mecanismo de defensa. «No llegué a hacer bullying, pero sí me convertí en alguien distante y soberbio, era la única forma que encontraba para sobrevivir».

Una campaña para visibilizar el acoso

La Fundación ColaCao lanzó en 2021 esta iniciativa con el objetivo de educar, divulgar e investigar sobre el acoso escolar. Además de la serie 'Educando contra el Bullying', cuenta con el programa educativo gratuito 'Somos Únic@s', con un estudio pionero junto a la Universidad Complutense que revela que casi dos alumnos por aula se consideran víctimas de bullying.

«Uno de cada tres alumnos no cuenta lo que le pasa. Eso es lo que más me asusta», señaló Elías. «Gracias a esta campaña, muchos padres pueden abordar el tema con sus hijos. Incluso entre amigos, ahora hay más espacio para decir 'me está pasando esto'», manifestó. Además, insistió en la necesidad de que se reconozca el maltrato verbal como parte del problema. «Las plataformas no están tomando responsabilidad por el bullying en redes sociales. Denuncias una cuenta y no pasa nada. Eso normaliza la violencia», sentenció.

«La vida tiene muchas caras»

En lo personal, el músico habla de una infancia dividida entre un hogar desestructurado y otro más estable junto a sus tíos. «Me ayudó a entender que la vida tiene muchas caras. Cuando eres niño piensas que todo es para siempre, pero las cosas cambian. Aprendí lo que era querer proteger a los más pequeños, a hablar de lo que me pasa».

En otro momento, el cantante se animó en dejarle un mensaje al Víctor de 7 años que sufrió en silencio: «Le diría que lo hablara, que hay opciones, que hay soluciones. Que hay veces en que quizás no podemos cambiar nuestro entorno cercano, pero sí podemos cambiar de lugar».

Hoy, vive una etapa plena: su matrimonio Ana Guerra, con quien se casó el 31 de octubre de 2024, y asegura que están viviendo con ilusión esta nueva etapa juntos. «Es una etapa maravillosa. Como cualquier persona recién casada, estamos disfrutando mucho. Yo creo que aprendes a consensuar, a crear una familia, a saber que la familia es la que nuclea, la que va a estar para el resto de la vida. Aprendes a dejarte querer, a querer, a dar y a recibir», compartió.

En lo profesional, Víctor combina su carrera musical con proyectos en televisión y teatro. «Sigo con la música a tope por suerte, mi libro 'Yo sostenido: historias de un juguete casi roto' sigue a la venta y en noviembre se retoman en Madrid las función teatral basada en él. Ahora mismo se está transmitiendo 'That's my jam' en Televisión Española con Arturo Valls. Estoy haciendo música para una serie de Telecinco, sigo con mis giras. Estoy haciendo lo que amo», afirmó.