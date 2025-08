Antonio Banderas se sincera sobre la boda de su hija Stella: «No podría estar más feliz y orgulloso»

A pocos días de cumplir 65 años, Antonio Banderas se encuentra en uno de los momentos más plenos de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. En una sincera entrevista con la revista '¡Hola!', el actor ha querido repasar su trayectoria y brindar algunos detalles sobre como será la boda de su hija Stella, quien anunció su compromiso con Alex Gruszynsky hace un año.

«Sesenta y cinco años… Suena a mucho, pero en mi mente sigo sintiendo la misma curiosidad y energía que cuando era un joven soñador en Málaga», confiesa Banderas. Aquel 'Nonito', como lo llamaban en su hogar, que soñaba con ser futbolista, finalmente encontró su pasión en el arte dramático, la cual lo llevó a cruzar diversos escenarios: desde la Movida madrileña hasta los estudios de Hollywood.

«El tiempo pasa, pero las ganas de vivir no. Cada arruga en mi cara es una historia, una lección, y estoy agradecido por cada una de ellas», reflexiona el malagueño y se refiere a todos años y experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera.

Sin embargo, más allá del cine, Antonio cumple un papel que hoy lo llena con un orgullo especial: ser el padre de la novia. En agosto de 2024, Stella del Carmen, fruto de su matrimonio con Melanie Griffith, anunció que se casará el próximo octubre con su pareja de toda la vida, Alex Gruszynsky. La ceremonia se realizará en España, tierra que la joven siempre ha sentido suya a pesar de haber crecido en Estados Unidos.

«Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de mi vida. Me toca ser el padre de la novia, y es un papel que asumo con toda la emoción del mundo», comenta Banderas en conversación con el citado medio.

Además, Antonio señala que la elección de España como escenario del enlace ha sido especialmente significativo para él. «Que se case en España es algo que me llena de orgullo. Stella es muy andaluza, muy de Málaga, aunque haya crecido en Estados Unidos. Es su manera de reconectar con sus raíces y de compartir su tierra con su futuro marido y con toda su familia», explicó.

Según adelantó 'El Zorro', la boda se llevará a cabo en un ambiente íntimo, «rodeados de nuestros seres más queridos. Queremos que sea un momento para la familia y los amigos, sin grandes festejos», aseguró.

Cabe resaltar que a raiz de sufrir un infarto en 2017, el actor decidió volver a Málaga, donde reside desde hace varios años, y se encuentra volcado en su proyecto del Teatro del Soho Caixabank. «Mi pasión por el teatro, que ha resurgido con mi proyecto del Teatro del Soho, es un regreso a mis orígenes. Es un recordatorio de que, al final del día, lo que importa es la conexión directa con el público», expresó. «Siempre he creído que la vida es como un gran escenario, y he tenido la suerte de pisar muchos, desde los teatros de mi Málaga natal hasta los grandes estudios de Hollywood. Aún me quedan personajes por interpretar e historias que contar», añadió.

Ahora, con la cuenta atrás para un día tan especial en la vida de su hija, el actor se prepara para un nuevo papel, probablemente uno de los más emotivos: acompañarla al altar. La boda será el inicio de un nuevo capítulo, tanto para Stella como para él, que no oculta su satisfacción por el camino recorrido. «No podría estar más feliz y orgulloso. Ver a mi hija crecer y, ahora, dar este paso tan importante es una emoción indescriptible».