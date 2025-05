Ana de Armas rompe su silencio sobre Tom Cruise tras rumores de romance: «Estamos...»

Tras varias semanas de rumores de relación alimentados por apariciones públicas y encuentros privados entre Tom Cruise (62 años) y Ana de Armas (37 años), la actriz finalmente rompió su silencio y se refirió por primera vez sobre su vínculo con el protagonista de 'Top Gun'. Lo hizo durante su participación en el programa 'Good Morning America', donde fue invitada como parte de la promoción de 'Ballerina', el 'spin-off' del universo de 'John Wick'.

Frente a las preguntas del presentador Michael Strahan, la hispanocubana no esquivó la cuestión sobre las especulaciones de una colaboración, y posible relación con Cruise, y confirmó que están desarrollando varios proyectos en conjunto. «Estamos trabajando en muchísimas cosas. No solo en uno, sino en varios proyectos con Doug Liman, Christopher McQuarrie y, por supuesto, Tom», aseguró visiblemente emocionada.

Las declaraciones de De Armas llegan tras una serie de encuentros que hicieron saltar todas las alarmas de los medios internacionales y sus fans. La revista 'People' fue la primera en informar que los actores fueron vistos cenando en Londres a vísperas de San Valentín, acompañados de sus agentes, en lo que fue descrito como una cena para «discutir posibles colaboraciones a futuro».

Desde entonces, las apariciones conjuntas no dejaron de llegar. Incluso, se dejaron ver paseando por un parque londinense en el cumpleaños de la actriz. Además, llegaron juntos en helicóptero al cumpleaños del director Doug Liman y, recientemente, fueron vistos saliendo juntos del cumpleaños de David Beckham.

🚁 Ana de Armas y Tom Cruise fueron vistos aterrizando juntos en un helipuerto de Londres. 💖Son las segundas imágenes publicas de la pareja (📸 Backgrid vía People) pic.twitter.com/virmhUyIkw — Alba Medina (@Srtacotilleo) March 17, 2025

Según una fuente citada por 'Us Weekly', el vínculo habría evolucionado desde lo profesional hacia algo más íntimo. «Es algo discreto, todavía incipiente y está en las primeras etapas. Su romance definitivamente es perfil bajo». Incluso, el citado medio señalan que Tom habría quedado «cautivado» de Ana desde su primer encuentro.

En tanto, de acuerdo con 'The Sun', el actor de 'Misión imposible' habría gastado más de 10 mil dólares en un solo traslado en helicóptero desde el centro de Londres hasta el aeropuerto de Heathrow, además de alojarla en la exclusiva Windsor Suite y reservarle un pasaje en primera clase con destino a Nueva York.

GTRES

«Tom quiere que Ana sepa que puede tener lo mejor de lo mejor y no piensa dos veces en la cuenta. Es un caballero total y solo quiere hacer lo correcto con Ana», reveló una fuente al medio británico. Sin embargo, quienes conocen a la actriz aseguran que quiere tomarse las cosas con calma. «Ella no está buscando que nada avance demasiado rápido, se lo está tomando con mucha tranquilidad», explicó un a fuente cercana a la actriz a 'Us Weekly'.

Aunque los rumores sobre su vínculo con Ana de Armas siguen generando titulares, por ahora ambos prefieren mantener en reserva su situación sentimental. Sus representantes han declinado hacer comentarios ante la prensa.