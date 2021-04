La última batalla de Felipe de Edimburgo Más de 700 militares, 30 invitados y un Land Rover verde como coche fúnebre para despedir al marido de la Reina

Una procesión de ocho minutos transcurrirá desde el Castillo de Windsor hasta la capilla de San Jorge, donde tendrá lugar hoy a partir de las 16 horas en España el funeral del Príncipe Felipe de Edimburgo, fallecido el viernes 9 de abril. Una ceremonia que él mismo había planificado hace 20 años y bautizada con el nombre de operación Forth Bridge. Su esposa se ha visto obligada a realizar algunos cambios por las restricciones del Covid. Quienes no faltarán serán los militares. Más de 700 participarán en la ceremonia en la que sus amados Royal Marines llevarán su ataúd, que portará encima su espada y su gorra. Y como si de su última batalla se tratase, el Cuadrángulo del Castillo de Windsor permanecerá en posición con La Royal Navy, Royal Marines, la Caballería, los Guardias de Infantería y la Banda de los Guardias de Granaderos. Los miembros del regimiento dispararán diminutos cañones desde el jardín del Castillo de Windsor durante el cortejo fúnebre.

Antes de que comience, la Reina Isabel II tendrá un momento de reflexión tranquila cuando su Bentley -en el que irá acompañada de una de sus damas de honor- se detenga detrás del ataúd en la entrada del castillo. La procesión partirá luego siguiendo al Land Rover Defender TD5 130 que él mismo mandó fabricar en Solihull en 2003 para trasladar su féretro y que ha costado 16 años diseñar. La parte trasera abierta ha sido modificada para adaptarla al ataúd que estará equipado con agarraderas de goma especiales en alfileres plateados para mantenerlo segura mientras realiza el trayecto hasta la capilla. Como buen militar pidió que utilizaran la pintura Dark Bronze Green, como la que se usa en los vehículos de las Fuerzas Armadas.

En el altar se exhibirán algunas de las insignias del duque elegidas personalmente por él, que incluyen guiños a su herencia danesa y griega. Allí estarán colocadas las medallas y condecoraciones que le otorgó el Reino Unido y los países de la Common-wealth, junto con sus alas de la Royal Air Force y el bastón de mariscal de campo, que se situarán previamente en nueve cojines en el altar de la Capilla de San Jorge.

La amante invitada

Los 800 invitados que él mismo había elegido se han visto reducidos a 30 por las restricciones del Covid. Ha sido la propia Reina la encargada de asegurarse de que todas las ramas de la familia del duque estén presentes, aunque ha sido un lista difícil de elaborar. Todos ellos tendrán que usar mascarilla en la capilla. Presidirán la ceremonia religiosa el arzobispo de Canterbury y el decano de Windsor. Un pequeño coro de solo cuatro personas, incluida una soprano, cantará las piezas musicales elegidas por el duque.

Entre los asistentes estarán el Príncipe de Gales, la Duquesa de Cornualles, la Princesa Real y su esposo, el Vicealmirante Timothy Laurence, el Duque de York, el Conde y la Condesa de Wessex, el Duque y la Duquesa de Cambridge, el Duque de Sussex, las Princesas Beatriz y Eugenie y sus esposos, Peter Phillips y Zara y Mike Tindall. También se ha incluido a la condesa de 67 años, Lady Brabourne, tres parientes alemanes; Bernhard, príncipe heredero de Baden; el príncipe Donato, Landgrave de Hesse; y el príncipe Felipe de Hohenlohe-Langenburg. Los primos hermanos de la reina, la princesa Alexandra, el duque de Gloucester y el duque de Kent, quienes fueron un apoyo importante para Felipe durante estos años. También los hijos de la difunta hermana de la Reina, la princesa Margarita, el conde de Snowdon y Lady Sarah Chatto y su esposo David Chatto. Y la última en subir a la lista ha sido su amiga especial o amante oficiosa según algunos tabloides, Penélope, condesa Mountbatten, viuda de un pariente del duque. Este le enseñó a conducir carruajes en 1994 y su amistad ha perdurado hasta el final de su vida. La gran ausente será la duquesa de Sussex, Meghan Markle, a quien los médicos le han aconsejado no viajar al estar embarazada de unos siete meses de su segundo hijo. Tampoco estarán presentes los diez bisnietos del duque, a los que han considerado que son demasiado jóvenes para asistir. Lo que sí han hecho esta semana es distribuir una imagen del príncipe Felipe y su mujer acompañados de ellos en 2008 durante una visita a Balmoral.

La colocación de sus nietos, el Príncipe Harry y su hermano Guillermo ha sido motivo de polémica en los últimos días. Tras las confesiones de este a Oprah Winfrey en las que dijo que estaban en «caminos diferentes y tienen días buenos y malos en su relación». Para evitar que sean fotografiados juntos durante el cortejo fúnebre han colocado a su primo Peter Phillips, hijo de la Princesa Ana, en medio. También se decidió que no se usará uniforme militar en el funeral para evitar que Harry, que perdió sus títulos militares tras su renuncia, se sienta desplazado. «Este es un funeral familiar y los arreglos se han acordado y representan los deseos de Su Majestad, así que no vamos a decir nada más al respecto», aseguró un portavoz de palacio para zanjar las polémicas surgidas. Esta es la primera vez que el príncipe Harry visita el Reino Unido desde el Día de la Commonwealth en marzo del año pasado. A pesar del duelo, la Reina ha seguido trabajando estos días en palacio. Este viernes daba la bienvenida formal a su nuevo Lord Chamberlain Andrew Parker, que asumió oficialmente su nuevo cargo el 1 de abril, tras la jubilación de Earl Peel , tras más de 14 años en ese puesto y cuyo último encargo ha sido supervisar todos los arreglos para el funeral del duque. Queda pendiente saber si la Reina ofecerá un mesaje televisado en homenaje a su amado. Lo que sí ha confirmado Buckingham Palace es que tras el funeral no habrá recepción, como es tradicional, porque las restricciones solo permiten reuniones al aire libre de hasta seis personas.