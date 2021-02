Tras el brutal accidente, la novia de Tiger Woods teme por la vida de su gran amor Ayer, el vehículo del golfista norteamericano, que viajaba solo, se salió de la calzada y cayó por un pronunciado terraplén

ABC Madrid Actualizado: 24/02/2021 14:07h

Tiger Woods (45 años) sufrió ayer un grave accidente de tráfico en Los Ángeles y tuvo que ser operado de urgencia al sufrir múltiples heridas en las piernas. El vehículo del golfista norteamericano, que viajaba solo, se salió de la calzada y cayó por un pronunciado terraplén.

En la última década, el fallecimiento de su padre, sus problemas conyugales y las mermas físicas que ha venido sufriendo en su exprimida anatomía, terminaron por mellarle de manera absoluta hasta el punto de hundirle hasta más allá de los mil primeros jugadores del ranking. Afortunadamente, su espíritu competitivo y su calidad le permitieron recuperar el terreno perdido y volver a lo más alto en 2019, cuando recuperó la chaqueta verde del Masters y su sonrisa volvió a iluminar el deporte internacional.

El golfista consiguió volver a la cima tras despeñarse por su adicción al sexo y su escandaloso divorcio de la modelo sueca Elin Nordegren. Su matrimonio tocó fondo cuando salió a la luz que Woods (por entonces feliz marido y padre de dos hijos: Sam y Charlie) había tenido más amantes que campeonatos, lo que terminó con un mediático y multimillonario divorcio de 72 millones de dólares cerrado, tras meses de lucha en los tribunales, en 2010. Tras el escándalo, el deportista comenzó su terapia para rehabilitarse de lo que aseguraba que era una adicción al sexo.

Pareja estable

Desde hace casi cinco años, el golfista recuperó la estabilidad sentimental junto a Erica Herman, quien a sus 35 años pasó de ser el hazmereír del círculo cercano del deportista (por ser una de las 120 amantes que tuvo durante su matrimonio con Nordegren) a su pareja más estable. Cuando su romance salió a la luz, los amigos de Tiger la definieron como una «cazafortunas» y una «juerguista» que quería vivir del deportista. Aseguraron que Herman le persiguió durante una década esperando que cayera en sus brazos. «Parecía un cachorrito, siempre detrás de él. No sé si mujer lo sabía, pero me sorprendería que no lo hiciera», señalaron entonces fuentes de su círculo más cercano a la prensa sensacionalista.

La pareja fue vista por primera vez en público en la Presidents Cup de Nueva Jersey en septiembre de 2017. Durante el torneo se confirmó su relación pues la joven llevó puesta en todo momento la credencial reservada para las novias y esposas de los jugadores. Desde entonces, juntos han aparecido en otras muchas competiciones, e incluso fue la que le acompañó durante su victoria en el Masters de Augusta de 2019.

La pareja se conoció hace más de diez años cuando Erica trabajaba como encargada y gerente en 'The Woods Jupiter', el restaurante que el deportista abrió en Florida. En 2019, los padres de un camarero acusaron a la pareja de homicidio culposo después de que su hijo alcohólico, incluso en horario laboral, falleciese trágicamente en un accidente. Finalmente el caso fue archivado.