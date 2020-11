El descalabro de Tiger Woods en el hoyo 12: tres bolas al agua y un séptuple bogey

Tiger Woods hizo este domingo, durante la cuarta y última jornada del Masters, su peor resultado de siempre en un hoyo en un torneo del PGA Tour al completar con 10 golpes (+7) el par 3 del 12 en el Augusta National, en el que se fue hasta tres veces al agua.

Here’s a supercut of Tiger Woods’ 10 on the par-3 12th today. https://t.co/OaZFTSdOiEpic.twitter.com/Ezk92HHBid