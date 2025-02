La preocupante enfermedad de Andrea Levy que hizo saltar ayer todas las alarmas

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Andrea Levy , se convirtió este miércoles en trending topic en las redes sociales, tras una intervención en el pleno municipal en el que sufrió varios lapsus al exponer su discurso. En apenas unas horas el vídeo de 44 segundos se hizo viral y carne de haters que compararon a la edil popular con Massiel o incluso se atrevieron acusarla de haber acudido al pleno directamente desde el after bajo los efectos del alcohol.

Nada más lejos de la realidad, Andrea Levy, ha decidido dar un paso al frente y anunciar en directo en el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) presentado por Risto Mejide que sufre fibromialgia . Una enfermedad que le fue diagnosticada el pasado mes de julio y que hasta ahora solo conocían su familia, su equipo de trabajo y su jefe, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En conversación con ABC, Levy aclara «sufro unos dolores muy fuertes que a veces llegan a ser incluso paralizantes. Esto me obliga a tomar una medicación por la noche para poder dormir bien y relajar los músculos y por la mañana otra para reactivarme», explica. Y es que uno de los efectos secundarios de este tratamiento farmacológico es la sequedad en la boca y que le provoca dificultad en el habla. Y aunque intenta tener siempre agua cerca, situaciones como la vivida en el pleno de este miércoles son inevitables por desgracia.

«El dolor no me va a paralizar. Yo trabajo como cualquier otra persona y es muy duro tener que sobrevivir cada día como para que encima se estén burlando o haciendo acusaciones infundadas», defiende. Y aunque la concejal no tenía previsto hacer pública su enfermedad, la situación vivida en las últimas horas le ha obligado hacerlo público y zanjar los comentarios y especulaciones. «Lo hago por mí y por muchas mujeres que como yo no saben hacerse comprender con esta enfermedad, que a veces te paraliza y es de por sí ya un estigma social», reivindica Levy. Estaría bien que hoy las redes se inundaran de mensajes de apoyo y solidaridad hacia todos aquellos – más de 3% de la población española- que padecen esta dura enfermedad reumatológica crónica que se da más en mujeres que en hombres y puede ocurrir a cualquier edad. Además de Levy, hay otros rostros conocidos que también lo padecen como la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE de Andalucía, María José Campanario o Sinead O´Connor.