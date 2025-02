Demi Lovato, a punto de morir: tres derrames, un infarto y una sobredosis

Ahora que ya ha dejado atrás su adicción a las drogas y se encuentra recuperada del infierno que vivió, Demi Lovato (28 años) ha querido sincerarse sobre aquel fatídico día en el que casi muere de una sobredosis por consumo de fentanilo en el verano de 2018. La cosa fue mucho más grave de lo que contó en su momento.

«Durante los últimos dos años, he escuchado muchas historias sobre mi vida y lo que la gente piensa que ha sucedido, y quería dejar las cosas claras », comienza diciendo la artista de ascendencia mexicana en el avance de su documental 'Dancing with the Devil', que se estrenará el próximo 23 de marzo en cuatro entregas en YouTube. Su intención es ayudar a otros que, como ella, están o han estado en ese punto oscuro de su vida.

Imagen de la mano de Lovato en el hospital, que publican en el documental YouTube

A raíz de la sobredosis que la llevó al hospital le dieron tres derrames cerebrales y un infarto: «Mis médicos dijeron que tenía de cinco a 10 minutos más de vida», reconoce y añade: «Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer».

Pese a todo, eso le recuerda lo cerca que estuvo de perder la vida y lo que sucedería si vuelve a «esa zona oscura otra vez». «Estoy agradecida por esos recordatorios, pero doy las gracias por ser alguien que no tuvo que hacer mucho para rehabilitarse . La rehabilitación llegó en el lado emocional. Todo tenía que suceder para que pudiera aprender las lecciones que aprendí. Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora», añade Lovato en el documental.

«He tenido muchas vidas, como mi gato, ¿sabes?. Estoy en mi novena vida», admite. La cantante de pop también habla de los trastornos alimentarios que vivió cuando era una estrella infantil, así como el peso de la fama en su etapa más errática. Cuenta, además, con los testimonios de otros artistas invitados como Christina Aguilera y Elton John .