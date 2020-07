Demi Lovato, dos años después de su sobredosis: «Mi relación con Dios me ha dado seguridad» Dos años después de estar a punto de morir por una sobredosis, la cantante ha compartido en su Instagram una publicación en la que agradece a quienes la ayudaron para liberarse de sus «demonios»

ABC Madrid Actualizado: 27/07/2020 14:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 24 de julio de 2018, Demi Lovato, cuando la cantante tenía tan solo 25 años, sufrió una sobredosis que hacía temer por su vida. Si primero se habló de heroína, esa plaga que golpea a EE.UU., después los medios estadounidenses dijeron que la culpa fue del fentanilo. Este opiáceo sintético ya acabó con la vida del cantante Prince en abril de 2016. Fentanilo es un opiáceo, un fármaco potentísimo, entre 25 y 50 veces más fuerte que la heroína y entre 50 y 100 veces más que la morfina.

El hombre que supuestamente le vendió la droga aseguró en su momento que advirtió a la actriz y cantante del riesgo de tomar unas pastillas que podían ser «más fuertes de lo normal» porque «no eran de farmacia». Brandon Johnson aseguró que desconocía la composición de las píldoras, que recibió de México, ni si contenían fentanilo, un opiáceo 50 veces más fuerte que la heroína.

Ahora, dos años después y totalmente rehabilitada, la artista texana ha compartido en su cuenta de Instagram una publicación en la que agradece a quienes la ayudaron para liberarse de sus «demonios». «Hoy es mi día del milagro. Soy muy afortunada de tener uno. Representa cómo los doctores del (hospital) Cedars-Sinai salvaron mi vida. Cómo mi vida se convirtió en algo más allá de mis sueños más salvajes. Sólo dos años después de aquel terrible día, estoy prometida con el amor de mi vida y puedo decir de verdad que estoy libre de mis demonios. Todos y cada uno de ellos. Nunca pensé que este sentimiento fuera posible», comenta en el post publicado en la red social.

«En los últimos dos años, he trabajado más por mí misma que en toda mi vida. Cosas que solían tenerme hundida durante semanas o incluso meses pasan ahora como tormentas troplicales porque mi relación con Dios me ha dado infinita seguridad», y añade. « Mucho antes de tener un anillo de compromiso en el dedo, llevaba la palabra "YO" para recordarme a mí misma que, sin importar nada, me prometo a mí misma amarme. No puedes amar completamente a otra persona sin quererte a ti misma primero». La cantante finaliza la carta agradeciendo el apoyo y la ayuda recibida. «Gracias Dios por esta paz y esta comprensión pero sobre todo por darme la fuerza para luchar a través de mis más oscuros momentos. Gracias a mi familia, a mis amigos y a mis fans por apoyarme siempre y respetar mi privacidad sobre aquel día. Os quiero a todos».