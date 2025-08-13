Suscribete a
Muere un voluntario que ayudaba en la lucha contra los incendios en León
Anchoas, boquerones o bocartes, tres nombres para un pez

Pescados de verano (5)

En cualquier caso, son pescados azules de intenso sabor y textura firme que dan mucho juego en la gastronomía

A pesar de ser conocidos como distintos, el boquerón y la anchoa son el mismo pescado
A pesar de ser conocidos como distintos, el boquerón y la anchoa son el mismo pescado
Carlos Maribona

Carlos Maribona

Aunque muchos no lo sepan, boquerón y anchoa son el mismo pescado. En el Diccionario de la Real Academia Española se especifica que boquerón es el pez (y añade que con él se preparan las anchoas) y anchoa el boquerón curado en ... salmuera. Por tanto, para la docta casa, anchoa es el resultado de enlatar o poner en salazón al boquerón. Razonable distinción que, sin embargo, no acaba de ser precisa porque en el País Vasco siempre se han llamado anchoas a los boquerones, tanto los frescos como los salados y enlatados. Y no se acaba ahí el tema de los nombres de este pescado. Como es habitual en España, en cada zona tenemos diferentes nombres para las mismas especies, y el boquerón no es ajeno a ello. Así, en Galicia, Asturias y Cantabria se conoce como bocarte, palabra de origen celta, e incluso en la zona de Murcia recibe el nombre de aladroque. Los llamen como los llamen, lo importante es que estos pequeños y delicados peces teleósteos que se capturan principalmente entre abril y septiembre, son pescados azules de intenso sabor y textura firme y tersa que dan mucho juego en gastronomía. Sus posibilidades en la cocina son enormes, desde marinados en vinagre hasta fritos, pasando por los abiertos a la parrilla o formando parte de una tortilla.

