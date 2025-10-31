Estos son los descuentos de MediaMarkt en tecnología que no puedes perderte

¿Un iPhone a buen precio? ¿Un monitor para gaming o una tablet para ver tus series sin gastar de más? MediaMarkt tiene las mejores ofertas del momento y aquí te mostramos cinco chollos tecnológicos que no puedes dejar pasar si quieres equiparte ... bien antes de que lleguen las fiestas.

iPhone 15 Pro

Aunque no sea el último modelo de iPhone, este smartphone de Apple de 2023 aún tiene mucha guerra que dar. Pantalla Super Retina XDR con un refresco de 120 Hz, construcción en titanio de calidad aeroespacial y revestimiento oleofóbico. Por supuesto, las mejores fotos y un procesador a la altura de las tareas más exigentes. Consíguelo por solo 714,99€ (antes 897,83) reacondicionado en un estado excelente.

eBook Woxter Scriba Paperlight

¿Te gusta leer? Este es tu eBook. Pantalla de 6 pulgadas, con 4 GB de almacenamiento interno para que nunca te quedes sin lectura, con pantalla retroiluminada y táctil, sin reflejos. Ideal para leer en la cama antes de ir a dormir. Gracias a su 16% de descuento, ahora podrás comprarlo por 99€.

Apple Macbook Air 2025

Este producto Apple sí que se ha lanzado este año, y lo puedes conseguir con un 10% de descuento. El portátil definitivo para estudiar y trabajar, pantalla de 15,3 pulgadas, 16 GB de RAM y disco SSD de 256 GB, todo con la calidad de fabricación y estabilidad de los productos Apple. CPU y GPU de 10 núcleos con una autonomía de hasta 18 horas y Apple Intelligence integrado. Normalmente, tiene un precio de 1399€: ahora puedes conseguirlo por 1249€.

Monitor gaming Xiaomi G34

Atención, jugones, un monitor espectacular puede llegar a tu habitación gaming. El Xiaomi G34, como bien su número indica, ofrece unas espectaculares 34 pulgadas, resolución WQHD, frecuencia de 180hz a 1 ms, tecnología FreeSync y conexiones Displayport (x2) y HDMI (x2). Llévatelo por 224€ (antes 299€).

Tablet Samsung Galaxy Tab A9+

Una tablet de la marca Samsung con gran pantalla de 11 pulgadas, resolución WQXGA, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Perfecta para uso doméstico, ver series y películas, diseño metálico ligero y sonido Dolby Atmos. Ahora tiene un precio en MediaMarkt de 189€; su precio habitual es de 219€.

