Auriculares traductores con 70% de descuento: traducen 164 idiomas en tiempo real

Hay ocasiones en las que el idioma puede ser una barrera a la hora de viajar a determinados países. ¿Por qué no poder disfrutar de unos buenos auriculares que, también, hagan las veces de traductor simultáneo? Dicho y hecho, aquí los tienes: se ... trata de los auriculares traductores Conyat X7, con un 70% de descuento y un precio en oferta de solo 37,99€.

Conyat X7: auriculares de traducción con inteligencia artificial

Dile adiós a esos traductores pesados. Estos auriculares inteligentes con IA te ofrecen traducción instantánea en más de 160 idiomas, además de entregarte una calidad de sonido HiFi con la que disfrutarás de un sonido envolvente y nítido, tanto en música como en llamadas. Son ideales para viajar, trabajar o aprender idiomas de manera más natural y orgánica.

Su modo de chat con IA, compatible con 12 idiomas e impulsado por OpenAI ChatGPT es la clave de todo, con cinco modos de traducción personalizable: conversación libre, traducción directa, modo auricular + móvil, notas de voz (audio a texto) y traducción de imágenes. El tiempo de reconocimiento del diálogo es de tan solo 0,5 segundos con un 98% de precisión.

Resistentes al agua y con casi 60 horas de duración

Ofrece un diseño abierto y ergonómico, con resistencia al agua IPX7 y con ganchos ajustables a la oreja, garantizando una buena sujeción y comodidad prolongada sin que sientas presión en el oído. Incluye un modo de percepción ambiental, perfecto para usarlo mientras haces deporte o caminas en la ciudad.

En cuanto a su autonomía, estos Conyat X7 disponen de hasta 58 horas de uso, Bluetooth 5.4 ultrarrápido, micrófono con cancelación de ruido ENC para llamadas más nítidas y control táctil inteligente, que permiten gestionar la música, las llamadas y el asistente de voz con un solo toque.

Con los Conyat X7, viajar, aprender o comunicarte con personas de otros países deja de ser un reto y se convierte en una experiencia fluida y natural. Su combinación de tecnología avanzada, comodidad y autonomía sobresaliente los convierte en una inversión inteligente para quienes buscan ir un paso por delante. Unos auriculares diseñados para romper barreras y conectar con el mundo, palabra por palabra.