Los juegos de mesa perfectos para regalar, ahora con descuento

Estrategia, azar, roleplaying… los juegos de mesa invitan a reunirse en casa cuando fuera el tiempo no es muy agradable. Incluso en las tardes calurosas de verano, un buen juego de mesa puede ser el mejor refresco, y el mejor engrasante para ... esas reuniones que se vuelven tediosas o rutinarias.

En Amazon tienes una buena selección de juegos de mesa con descuento, para que ahorres a la vez que te diviertes. Echa un vistazo a nuestra selección porque viene variada, muy divertida y a muy buen precio. Y que ninguna tarde se te vuelva a hacer aburrida.

Juego de mesa Dixit

Dixit es un juego de mesa creativo y familiar que estimula la imaginación y la intuición a través de ilustraciones oníricas. Un jugador actúa como narrador, elige una carta y da una pista, mientras los demás intentan adivinar cuál es. Diseñado para 3 a 8 jugadores y partidas de unos 30 minutos, ofrece una experiencia interactiva y visualmente mágica.

Juego de mesa Catán

Todo un clásico de los juegos de mesa de estrategia. Catan es un juego en el que tú y tus amigos asumís el papel de colonos que llegan a una isla rica en recursos naturales. Vuestro objetivo es expandiros construyendo poblados y rutas comerciales mientras negociáis y competís por el control del territorio. Ideal para 3 a 4 jugadores, combina táctica, negociación y gestión de recursos en una experiencia dinámica y llena de interacción.

Juego de mesa El impostor

El Impostor es un juego de mímica e identidades secretas en el que todos conocen la palabra clave excepto uno. Este jugador deberá disimular y adivinar sin ser descubierto. Combina intuición, ingenio y humor en partidas rápidas y llenas de risas. Es muy fácil de aprender y perfecto para jugar en familia o con amigos y su pequeño formato de bolsillo lo convierte en el compañero ideal para que te lo lleves de viaje.

Juego de mesa ¡Aventureros al tren!: La vuelta al mundo

La Vuelta al Mundo de Days of Wonder es un juego de mesa estratégico en el que los jugadores compiten por conectar rutas ferroviarias y marítimas a través de un mapa global o de los Grandes Lagos. Combinando cartas de tren y barco, cada partida invita a planificar recorridos y explorar nuevas conexiones.

Juego de mesa The White Castle

The White Castle es un juego de estrategia ambientado en el Japón feudal, donde los jugadores lideran clanes que compiten por ganar influencia en la corte del castillo de Himeji. A través de una gestión precisa de recursos y la colocación táctica de trabajadores, deberán optimizar cada movimiento para sumar más puntos de victoria. Ideal para mayores de 12 años, ofrece partidas profundas, visualmente elegantes y con opción de modo solitario.

Tanto si buscas un plan tranquilo para compartir en casa como si quieres sorprender con un regalo original, estos juegos de mesa son una apuesta segura. Cada uno ofrece una experiencia distinta —creativa, estratégica o simplemente desternillante—, pero todos tienen algo en común: garantizan horas de diversión y conexión real. Aprovecha los descuentos y hazte con tus favoritos antes de que se agoten.