¡Ofertón en MediaMarkt! Ahorra 90€ en el calefactor Mellerware Comfy y disfruta de un invierno cálido al mejor precio
A nadie le gusta pasar frío en invierno y pagar de más por sus compras. En este artículo tienes ese 2x1 de la manera más sencilla y cómoda posible
Llegan las tardes de invierno, esas en las que apetece sofá, manta y una taza de chocolate caliente mientras fuera hace frío. Momentos en los que uno solo puede pensar: ¡qué gusto da estar en casa!. Pero, para disfrutar plenamente de ese bienestar, nada ... como contar con un buen calefactor, eficiente, potente y que no dispare la factura de la luz.
En nuestra ayuda llega MediaMarkt y el calefactor Mellerware Comfy wifi small, un calefactor inteligente que va a convertir el invierno es tu estación favorita del año… si es que no la es ya. Este calefactor con wifi lo tienes a la venta con descuento en MediaMarkt por solo 74,99€, cuando su precio habitual es de 164,99€. Nada menos que 90 euros de descuento para que lo inviertas en regalos o en ti mismo.
Calor inteligente y diseño compacto
Mantener una temperatura agradable en casa no debería ser un lujo, y eso lo entiende a la perfección el calefactor Mellerware Comfy wifi small, que combina eficiencia, conectividad y seguridad. Es ideal para habitaciones pequeñas de hasta 10 m2 y ofrece un consumo reducido sin renunciar al confort ni a la potencia.
Concretamente, ofrece 600w y permite ajustar la temperatura hasta 35ºC con tres modos de uso, ECO, Confort y Anticongelante. Además, tiene una función denominada 'Ventana abierta' que detecta los descensos bruscos de temperatura y apaga el aparato automáticamente, todo ello para evitar que el calefactor desperdicie energía cuando detecta una ventana o puerta abierta.
Control total desde el smartphone
Gracias a su conectividad wifi y a la app Mellerware, puedes controlar la temperatura o programar el encendido desde cualquier lugar. ¿Te imaginas llegar a casa y encontrarla ya a la temperatura perfecta? Además, es compatible con Alexa y Google Home, lo que te permite gestionarlo por voz y disfrutar de una experiencia totalmente inteligente y cómoda.
El Comfy WiFi Small ofrece una programación completa las 24 horas, los 7 días de la semana, con tres programas predeterminados y ajustes personalizables. Decide cuándo y cómo se enciende para optimizar tu consumo y mantener siempre el ambiente ideal sin preocuparte por nada.
Total tranquilidad para ti y los tuyos
Este modelo incorpora un sistema antivuelco que apaga el dispositivo automáticamente en caso de caída, así como protección contra sobrecalentamiento, asegurando un uso completamente fiable incluso en hogares con niños o mascotas.
Compra ahora mismo el Mellerware wifi small a menos de la mitad de su precio y dile adiós al frío en invierno.
