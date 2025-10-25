Suscribete a
Cambio de hora: Cómo minimizar el pequeño 'jet lag' en niños y adolescentes

Psicólogos y pediatras aseguran que este cambio horario es una gran oportunidad para revisar y mejorar los hábitos de sueño

Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

Este sábado por la noche, España retrasará sus relojes una hora para entrar en el horario de invierno. A las tres de la madrugada volverán a ser las dos, un cambio que, en principio pueda parecer leve, puede alterar principalmente y temporalmente el sueño de ... niños y adolescentes. Los especialistas de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recuerdan que el descanso es una necesidad fisiológica esencial para el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los más pequeños, y advierten que un sueño de mala calidad puede tener efectos importantes sobre su salud y bienestar.

Sobre el autor Laura Peraita

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

Laura Peraita

