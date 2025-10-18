Suscribete a
«Muchos jóvenes son pesimistas y están desorientados por no tener referentes clásicos como Platón o Aristóteles»

El profesor José María Torralba, de la Universidad de Navarra, lamenta que los jóvenes no lean a los filósofos en el contexto para el que fueron escritos (responder a preguntas existenciales sobre la amistad, la felicidad o la muerte), sino sólo para aprobar un examen

Laura Peraita

El profesor José María Torralba, de la Universidad de Navarra, ha sido premiado en la VII edición de los Premios Razón Abierta, por su Programa de Grandes Libros, una propuesta académica que devuelve a los clásicos de la literatura y la filosofía su papel transformador ... en la sociedad contemporánea, poniéndolos en diálogo con la ciencia y la vida universitaria. En un contexto en el que las disrupciones tecnológicas están alterando todo, este proyecto resalta la vigencia cultural de Homero, Platón, Shakespeare o Cervantes para ayudar a las nuevas generaciones a tener sensibilidad cultural y capacidad crítica.

