Suscribete a
ABC Premium

Lo que debes hacer si no te gustan los amigos de tu hijo

La especialista en Psicología y Ciencias de la Educación, Laura Cerdán, explica por qué es más fácil que los jóvenes imiten conductas de riesgo y no las que les hacen crecer

Pensamiento crítico: el legado más importante que puedes dejar a tu hijo para que no lo manipulen

Lo que debes hacer si no te gustan los amigos de tu hijo
Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los padres de adolescente lo saben: sus hijos tienen la necesidad de pertenencia y aceptación social, lo que les impulsa a imitar a sus amigos. Para bien o para mal. Se trata -según Laura Cerdán, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC ... - de un comportamiento natural en el proceso de construcción de la identidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app