Las claves de una experta en sueño para que el bebé se duerma y no sea tu pesadilla

La llegada de un bebé a casa siempre genera gran incertidumbre sobre cómo se adaptará al nuevo hogar, sobre todo en el caso de padres primerizos. Además de la alimentación, el asunto que más inquietud provoca en los progenitores es si el pequeño duerme correctamente ... para su sano desarrollo. Los continuos despertares nocturnos y el llanto llegan a convertirse en una verdadera pesadilla y preocupación si no se sabe cómo abordarlos.

El problema es ese precisamente, que los padres no saben afrontarlo, no que el bebé tenga un problema, ya que a estas edades es normal que tengan despertares. Así lo asegura, al menos, Marta Parra, asesora de familias y creadora de Sweet Dreams Baby. En su opinión, la etapa de 0 a 4 meses es esencial saber cómo abordar su sueño porque es cuando se asientan las bases de su futuro descanso en función de las pautas que determinen los padres.

Aunque muchos progenitores no lo sepan, «el sueño de su recién nacido depende de las rutinas y hábitos que se hayan llevado a cabo durante el día. Es decir, según se realice una serie de hábitos, así pasará la noche. Es importante establecer rutinas diurnas que les ayudan, además, a regular poco a poco su ritmo circadiano y a ir diferenciando el día de la noche».

Explica que antes de dormir es recomendable que los padres disminuyan la intensidad de los estímulos para que pueda ir relajándose. «Podemos darle un baño y, después, en la habitación con una luz tenue, hacerle un pequeño masaje mientras se le pone el pijama. Más tarde, manteniendo esa luz suave, se le puede dar la toma de leche (pecho o biberón) y, a continuación hay que ayudarle a dormir, intentando evitar que se duerman completamente en el pecho o con el biberón. No obstante, en estos primeros meses hay que ser mucho más flexible, respetando sus señales y momentos de calma. Lo más importante en esta etapa es que el bebé vaya creando una asociación positiva con el sueño, durmiéndose como se sienta más cómodo, ya sea en brazos o en la cuna. Más adelante, se puede ir retirando poco a poco estas pequeñas 'muletillas'».

Eso sí, hay padres que optan por darles la cena primero y, por último, el baño. Esta experta advierte que el orden correcto depende del bebé, al que hay que ir conociendo poco a poco porque, en algunos casos, el baño, en vez de relajarles les estimula mucho. En ese caso es mejor bañarle primero y darle la cena después.

Entre otros de los puntos clave que señala esta asesora del sueño, resalta los siguientes:

-Los ciclos de sueño en recién nacidos son más cortos y fragmentados. En los primeros meses, el 50% del sueño es ligero (REM) y el 50% es profundo (NREM).

-Los despertares nocturnos son completamente normales y necesarios para que el pequeño pueda alimentarse adecuadamente. La necesidad de alimentación frecuente puede interrumpir el sueño nocturno. No obstante, no siempre se despierta porque tiene hambre. Por eso es importante aprender a diferenciar el tipo de llanto. Resulta clave que durante las tomas (ya sea pecho o biberón) no se duerma el bebé porque será más fácil que lo asocie y cuando se despierte por la noche no papará de llorar hasta que le den el pecho o pongan la tetina del biberón en su boca, aunque no tenga hambre. Es fácil que aprenda este hábito. Lo ideal es que se duerma solo y no necesite ninguna toma para ello. Hay que enseñarle y que su cerebro también lo aprenda. Por tanto, hay que diferenciar el llanto por hambre del llanto por hábito.

-La importancia de establecer rutinas durante el día. Además, esto les ayuda poco a poco a regular su ritmo circadiano y a ir diferenciando el día de la noche.

-Ayudarles a cumplir sus ventanas de sueño, que suelen estar entre los 40 y 60 minutos en bebés de 0 a 2 meses, y entre 1 hora y 1 hora 45 minutos entre los 2 y 4 meses. Siempre teniendo en cuenta que cada bebé es único y estos tiempos deben usarse como una orientación flexible, no como una norma estricta.

-Las siestas durante los primeros meses, especialmente en los dos primeros meses, suelen ser cortas e irregulares. A partir de los 2-3 meses y hasta los 4 meses, los bebés suelen tener entre 3 y 5 siestas al día.

-Cómo acompañarles respetando sus señales de sueño y fomentando un ambiente seguro y tranquilo para el descanso.

Por otra parte, destaca que no se recomienda el uso de sábanas sueltas en la cuna, ya que pueden suponer un riesgo. En su lugar, aconseja utilizar un saco de dormir adaptado a la temperatura de la habitación. «Incluso durante las primeras semanas, puede ser recomendable envolver al bebé (con un arrullo o swaddle adecuado), siempre que se haga de forma segura, para ayudarle a calmarse y favorecer un descanso más contenido y tranquilo».

No obstante, en estos primeros meses, lo que más necesita un bebé es el contacto piel con piel, que favorece su desarrollo cerebral, regula sus emociones y fortalece el vínculo con sus figuras de apego. «Todo esto ayudará a que, en los próximos meses, el bebé se vaya adaptando progresivamente y construya una base sólida para desarrollar un sueño autónomo y saludable, lo que contribuirá también a una futura reducción de los despertares nocturnos».

Marta Parra asegura a ABC que el bebé puede tardar en asimilar todas estas pautas para dormir bien y solo entre una y tres semanas. «Pero hay que trabajarlo: hay que saber aguantar su llanto. De 0 a 4 meses se le puede coger en brazos, pero no darle la toma si no es su momento para ello. También se puede optar por estar a su lado y acariciarle los pies para que se relaje y se sienta tranquilo. El descanso tanto del bebé como de los padres es fundamental para ambos».

