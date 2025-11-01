Suscribete a
ABC Premium

Día de Todos los Santos: «Cuando un niño crece ocultando o edulcorando la muerte, aprende una lección envenenada»

A los menores no se les habla de la muerte por miedo a generar traumas, según los expertos

Una especialista en duelos: «Curar un corazón roto es posible»

Día de Todos los Santos: «Cuando un niño crece ocultando o edulcorando la muerte, aprende una lección envenenada»
ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mientras la celebración de Halloween está cada vez más arraigada en nuestro país, la muerte está cada vez más escondida, disfrazada, precisamente, para los niños. ¿Qué consecuencias psicológicas puede tener para un niño crecer sin hablar abiertamente y con profundidad de esto? ¿Puede el miedo ... colectivo a la muerte tener relación con el aumento de la ansiedad y la falta de sentido vital en las nuevas generaciones?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app