Suscribete a
ABC Premium

Diez cementerios de leyenda en España para el Día de Todos los Santos

Guardan la memoria, el recuerdo y los sentimientos de los que ya se fueron. Pero además, atesoran historia, arte, secretos, misterios y leyendas

El cementerio más raro de Andalucía está en Málaga:¿enterraban a los muertos de pie?

Cementerio de Cuacos de Yuste
Cementerio de Cuacos de Yuste Fran Contreras

FRAN CONTRERAS

Miles de personas viajan durante estas fechas a aldeas, pueblos y ciudades para visitar sus cementerios y recordar a los seres queridos que ya no están con ellos. Son lugares para el recuerdo, la memoria y el sentimiento. Encierran emociones encontradas. Atesoran temores y ... esperanzas. Aúnan y complementan caducidad y permanencia. Siempre provocan respeto, morbosa atracción e incluso instintiva animadversión porque nos recuerdan que todos tenemos una cita, de la que nadie escapa, con la muerte. Es por ello por lo que el ser humano, desde que tiene consciencia de su existencia, ha puesto un especial cuidado en ese momento que a todos nos llega. La exaltación de la muerte ha sido y es una constante en la historia de la humanidad. Y en los cementerios podemos hacer un viaje en el tiempo para descubrir las huellas de nuestra concepción de lo trascendente. Siempre con respeto, visitarlos supone descubrir la espiritualidad y religiosidad del ser humano, así como historia, historias, arte, secretos, misterios y leyendas. Estos son diez cementerios que ningún viajero debe dejar de conocer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app