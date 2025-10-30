Diez cementerios de leyenda en España para el Día de Todos los Santos

Miles de personas viajan durante estas fechas a aldeas, pueblos y ciudades para visitar sus cementerios y recordar a los seres queridos que ya no están con ellos. Son lugares para el recuerdo, la memoria y el sentimiento. Encierran emociones encontradas. Atesoran temores y ... esperanzas. Aúnan y complementan caducidad y permanencia. Siempre provocan respeto, morbosa atracción e incluso instintiva animadversión porque nos recuerdan que todos tenemos una cita, de la que nadie escapa, con la muerte. Es por ello por lo que el ser humano, desde que tiene consciencia de su existencia, ha puesto un especial cuidado en ese momento que a todos nos llega. La exaltación de la muerte ha sido y es una constante en la historia de la humanidad. Y en los cementerios podemos hacer un viaje en el tiempo para descubrir las huellas de nuestra concepción de lo trascendente. Siempre con respeto, visitarlos supone descubrir la espiritualidad y religiosidad del ser humano, así como historia, historias, arte, secretos, misterios y leyendas. Estos son diez cementerios que ningún viajero debe dejar de conocer.

1 David Zorrakino / Europa Press Montjuic (Barcelona) Cementerio de los Espiritistas

Ubicado en una ladera de la mágica montaña de Montjuic, conocida como el Monte de los Judíos porque aquí se enterraba la comunidad sefardí en tiempo medievales, este cementerio es un museo al aire libre formado por tumbas, panteones y mausoleos de estilo modernista, neoclásico, ecléctico, novecentista e histórico realizados por ilustres arquitectos y escultores como Joan Martorell, Antoni Rovira, Leandre Albareda, Lluis Doménech i Montaner, Miquel Pascual, Enric Sagnier, Tiberi Sabater, Josep Limona, Enric Clarasó, Josep Campeny o Josep Maria Subirachs, entre otros.

Inaugurado en 1883, hoy ocupa una superficie de 567.000 metros cuadrados y alberga más de 155.000 sepulturas. Es «una ciudad amurallada habitada por muertos», afirmó el escritor Han Cristian, dividido en 14 sectores. En el sector 13, destinado a quienes no eran católicos, se hallan las tumbas de los pioneros del movimiento espiritista en España, quienes introdujeron las creencias en los espíritus y el más allá en nuestro país a finales del siglo XIX, como Amalia Domingo Soler. Así mismo cuenta con un singular museo, el de las Carrozas Fúnebres, con 13 carrozas, 6 carruajes y tres coches a motor.

2 Fran Contreras Comillas (Cantabria) Cementerio del Ángel Exterminador

Situado sobre un promontorio a orillas del mar Cantábrico, dominando la villa, la historia del cementerio cántabro de Comillas, la 'Villa de los Obispos, está marcada por una lucha entre el poder aristocrático y clerical, la que protagonizaron el Duque del Infantado y los vecinos del lugar por la reserva de asientos en la iglesia.

El actual cementerio fue construido por el arquitecto modernista Lluis Domenech i Montaner en 1893 junto a la gótica iglesia del siglo XV. Muchos de sus mausoleos -entre los que destaca el de Joaquín Piélago, con un ángel cabalgando sobre las olas del mar- fueron tallados por el ilustre escultor Josep Llimona, quien en 1895 realizó, a petición de Antonio López, primer Marqués de Comillas, la sobrecogedora escultura en mármol de un ángel con las alas extendidas, sujetando una espada con su mano derecha, que preside toda la necrópolis. Es el 'Ángel Exterminador', el 'Abadón en el Libro del Apocalipsis', etiquetado como el 'Ángel del Abismo', ya que enviará las plagas que asolaron a la humanidad. La leyenda afirma que es mejor no mirarle a los ojos cuando se entre al cementerio para evitar la muerte súbita y ser reconocido el día que llegue el final de los tiempos.

3 Fran Contreras Cuacos de Yuste (Cáceres) Cementerio Militar Alemán

En la comarca de la Vera, al norte de la provincia de Cáceres, muy cerca del Monasterio de Yuste, el viajero hallará el cementerio alemán de Cuacos de Yuste. Un campo santo militar en el que están enterrados los soldados alemanes que perdieron la vida en España durante las guerras europeas. Fue construido en 1980 y al mismo se trasladaron los restos de todos los militares germanos. En total hay 180 tumbas, 26 pertenecen a soldados de la Primera Guerra Mundial y 154 a soldados de la Segunda Guerra Mundial. Ocho de las tumbas son de militares cuya identidad se desconoce, y en sus lápidas aparece la inscripción: 'Ein Unbekannter Deutscher Soldar' (un soldado alemán desconocido).

4 Estatua del Ángel Fausto DE SAN BERNARDO Madrid Cementerio de la Almudena

Con una extensión de 120 hectáreas y más de cinco millones de personas enterradas, el de Nuestra Señora de la Almudena en Madrid es el mayor cementerio de Europa. Una ciudad de muertos dentro de una ciudad de vivos. Sus orígenes están ligados a una epidemia de cólera que hizo que se ampliase la 'Necrópolis del Este' con un 'cementerio de epidemias', llamado de la Almudena, en recuerdo a la patrona de la capital. Fue bendecido en 1884, ampliado en 1905 y en 1916 con diseños de los arquitectos Francisco García Nava y Arbós y Urisote, e inaugurado oficialmente en 1925. Está dividido en tres partes: la necrópolis, el cementerio original y la ampliación.

Son numerosas las historias y secretos que guarda, pero entre todas ellas destacan las supuestas apariciones de una 'dama blanca' en la línea del autobús 110 que recorre el campo santo, que afirma que el fantasma de una joven sube al bus para bajarse siempre cerca de la parada del mausoleo de los Héroes de Cuba y Filipinas.

Otra leyenda del lugar es la del 'Ángel Fausto' y la 'Trompeta del Juicio Final'. Leyenda que tiene dos versiones. Una que afirma que quien escucha el sonido de la trompeta que tiene la estatua del ángel sedente es presagio de su muerte. La otra cuenta que el día que se escuche el sonido de la trompeta, comenzará el Juicio Final y se levantarán todos los muertos de sus tumbas. Sea como sea, para acabar con el temor que provocaba la leyenda se decidió modificar la escultura del Ángel Fausto poniendo la trompeta sobre sus rodillas.

5 Cementerio Inglés FRANCIS SILVA Málaga Cementerio Inglés y el de San Miguel

La capital de la costa del sol atesora dos cementerios marcados por apariciones fantasmales. El primero es el Cementerio Inglés, creado en el siglo XIX por el cónsul británico William Mark, concebido como un jardín botánico que fue el primer camposanto protestante en España. De estilo romántico, hallaremos monumentales panteones dispuestos en bancales, mirando al mar, y las tumbas de nombres ilustres como la del poeta Jorge Guillén o del hispanista Gerarld Brenan. Se afirma que se aparece y recorre el campo santo el fantasma de Antonio Alcalde, la última persona que fue enterrada.

El segundo es el cementerio de San Miguel. Construido en 1829, inaugurado en 1837, restaurado por la ilustre familia Heredia una década más tarde, alberga los mausoleos de las grandes familias malagueñas, así como panteones de cofradías y hermandades. Tres son los fantasmas que moran en el campo santo: el del niño Antoñito, que murió de leucemia, el de la niña María Marta, que perdió la vida en un accidente de tráfico, cuyas tumbas siempre están llenas de juguetes, velas y flores ya que se le atribuyen supuestos milagros; así como el de Carolina R.G., fallecida en 1928 por tuberculosis aunque se cuenta que murió por un mal de amores, y a cuyo panteón, llamado el 'Mausoleo de la Novia', acuden las mujeres que se van a casar dejando ofrendas en forma de ramos de flores y trajes de novia

6 Imagen de 2018 cuando Isabel Naylor, la hija de un trabajador inglés de la Compañía Minera de Riotinto, siguiendo la tradición de su padre, lleva flores a la tumba de William Martin EFE /Julián Pérez Huelva Cementerio de la Soledad

Inaugurado en 1928, el cementerio de Nuestra Señora de la Soledad de la capital onubense, que posee una curiosa planta semicircular y está dividido en seis sectores, guarda una tumba que atesora una fascinante historia de espías durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata del sepulcro del soldado William Martín, con el epitafio 'es dulce y apropiado morir por la patria', y que es la 'tumba del hombre que nunca existió'.

Su historia es parte de una operación del servicio secreto británico llamada Mincemat (Carne Picada) con la que se pretendía confundir a los nazis, dar información falsa sobre sus planes. Para ello abandonaron en las costas españolas el cadáver de un hombre, vestido de militar, con cartas y documentos para comandantes. El cuerpo de un falso oficial caído tras estrellarse su avión al que llamaron William Martin. El supuesto miembro de la Armada Real Inglesa cumplió su cometido, confundió a las tropas alemanas y fue enterrado en el cementerio con honores en 1943.

En 1996 el historiador Roger Morgan destapó la operación secreta y la identidad del soldado que lleva enterrado más de ochenta años. Se trataba de un vagabundo de Gales llamado Glynder Michael, que sin saberlo, se convirtió en héroe de guerra.

7 El 'Señor del cementerio' en su urna de cristal FRAN CONTRERAS Granada Cementerio de San José

Ubicado en la dehesa del Generalife, ocupa una extensión de 110.000 metros cuadrados. Fue construido en 1805 debido a una epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad. Es un auténtico museo escultórico del arte funerario. Entre sus tumbas y leyendas destacan la de la 'Bella Durmiente' o la 'Novia del Cementerio', una escultura tallada en 1881 que se encuentra en la tumba de Dolores Mirasol, joven que murió el día de su boda y a la que acuden las mujeres que van a casarse en busca de protección; la del 'Señor del cementerio' o 'Cristo Milagroso', una figura de Jesús realizada en 1907 que custodia el panteón del médico Manuel Rodríguez Vita, popular por atender a los pobres de la ciudad, del que cuenta la leyenda que supuestamente curó enfermedades y al que se tuvo que proteger con una caja de cristal; y la del fantasma del guardián nazarí, que recorre los patios del cementerio vigilando las tumbas.

8 Tumba del Diablo Fran Contreras Sahagún (León) Cementerio del 'Sepulcro del Diablo'

La villa leonesa que fue en tiempos medievales casa madre de la todopoderosa Orden del Cluny, hoy Centro Geográfico del Camino de Santiago, guarda un singular panteón en su cementerio municipal. Se trata del mausoleo, del siglo XIX, de la familia de Flórez-Herques, que da sepultura a Teresa Herques Ybarreta y a sus hijos Silverio e Hipólito. Aquí también está enterrado su sobrino Rogelio Herques, reconocido masón, quién mató a su hermano y cuñada antes de suicidarse.

La tumba es conocida como la 'Tumba del Diablo' no solo por el siniestro crimen sino porque es toda una alegoría masónica. Un obelisco en el que aparecen grabados un reloj de sol, símbolo del tiempo, las columnas de los templos masónicos, Jakim y Boaz, una escuadra, un compás y un singular dragón o murciélago.

9 El Ángel Custodio FRAN CONTRERAS Zamora Cementerio del Ángel Custodio

Fue una epidemia de cólera lo que provocó que, en 1832, el conde de Castroterreño, gobernador político y militar zamorano, nombrara a un magistrado para que cerrara la frontera con Portugal, bajo pena de la vida para quien la incumpliera, y comenzase la construcción de un cementerio extramuros de la capital, el de San Atilano.

Los arquitectos Manuel Sipos y José Pérez edificaron el campo santo que hoy ocupa una extensión de diez hectáreas, en el que bajo cien cipreses, están enterradas más de cien mil personas. Entre las tumbas, mausoleos y magnos panteones de familias ilustres zamoranas destacan el panteón que reproduce la cúpula gallonada de la catedral, el mausoleo egipcio de la familia Barueco, la guitarra del panteón de la familia Gabarra Jiménez o la figura escultórica del teniente Tito. Pero la más singular y misteriosa es la escultura del 'Ángel Custodio', tallado en un árbol por Andrés Figuero. Un 'ángel' al que muchos peregrinan en busca de favores y que ha motivado todo tipo de leyendas.

10 Cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria TURISMO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Baleares y Canarias Cementerio Son Tril-Lo de Palma y el Inglés de Gran Canaria

En los archipiélagos canario y balear hallamos diferentes cementerios marcados por historia y leyenda. En Baleares destaca el de Son Tril-Lo de Palma de Mallorca. Inaugurado y bendecido en 1821, ampliado en 1892, acumula dos siglos de historia y arte. Destacan las tumbas del tenor Frances Uetam -en la que una escultura de una fama con formas femeninas custodia una lira con las cuerdas rotas, dos máscaras y diapasón-, y la de la aviadora neozelandesa Jean Batten, pionera de la aviación. Un campo santo que fue escenario de un oscuro suceso, el que llamó la prensa 'asesino del cementerio', la mediática historia de un hombre que atacó con un cuchillo a su suegra y cuñado en 1989 y que ha dado lugar a diferentes leyendas urbanas.

En Canarias, son de referencia el cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria y el de Santa Cruz de Tenerife. El primero fue fundado en 1834 en el barrio de San José. El segundo, conocido como el 'cementerio protestante' se encuentra dentro del cementerio de San Rafael y San Roque, cerca del castillo. En ambos hallaremos las tumbas de marinos, comerciantes y diplomáticos que contribuyeron al desarrollo de las islas.