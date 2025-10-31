Planes para hacer con niños el primer fin de semana de noviembre

El primer fin de semana de noviembre viene marcado fundamentalmente por el Día de todos los Santos y las celebraciones de Halloween. Para aquellos que no tengan miedo a este tipo de propuestas, aquí van algunas sugerencias para estos días.

Museo de Cera

El Museo de Cera de Madrid ... se prepara para vivir una semana muy especial con motivo de Halloween 2025. Del 27 de octubre al 2 de noviembre, el emblemático Museo se transforma en un escenario lleno de misterio, ambientaciones únicas, personajes en vivo y propuestas para todos los públicos, incluyendo un espectáculo nocturno de mentalismo y magia que pondrá el broche final a la celebración.

Además, ofrecerá una ambientación especial con gárgolas, rincones inspirados en cementerios y un altar del Día de los Muertos, creando una atmósfera inmersiva desde el primer momento. Los visitantes podrán encontrar experiencias interactivas y propuestas para todos los públicos, como el clásico «truco o trato» con reparto de caramelos para los más pequeños.

Uno de los grandes atractivos será la Wax Horror Experience, una zona especial del museo con efectos de luz, sonido y personajes en vivo que estará activa durante toda la semana.

Uno de los personajes estrella será Crowley, una figura inquietante que deambula por los pasillos con una presencia que impone. Entre nervios, risas y algún que otro susto, deja huella en todos los que se cruzan con él.

Los días viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre habrá programación especial con actividades infantiles como:

• Taller de pócimas mágicas

• Pintacaras temático de Halloween

• Córner de tatuajes temporales inspirados en el Día de los Muertos.

Estas actividades están incluidas con la entrada general y se desarrollarán en franjas de mañana y tarde.

Además, el viernes 31 de octubre se celebrarán visitas guiadas tematizadas con personajes como La Catrina y La Pitonisa, que aportarán un toque misterioso al recorrido del museo.

Como cierre destacado de la programación, el viernes 31 de octubre, tras el horario habitual, el Museo de Cera acogerá el espectáculo exclusivo «Truco o Magia», una experiencia nocturna de mentalismo y magia dirigido por el famoso ilusionista Pablo Raijenstein. El evento se desarrollará de 21:30 a 23:30 horas y permitirá a los asistentes recorrer distintos espacios del museo en un ambiente único y en grupos reducidos.

El Bosque Encantado

A solo una hora de Madrid, Ávila o Toledo, en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, se encuentra un lugar donde la imaginación florece entre árboles, caminos y esculturas vivas: El Bosque Encantado. Un jardín botánico único en Europa que combina naturaleza, arte vegetal y diversión en familia.

Desde el primer paso, la sensación es la de entrar en otro mundo. Más de 300 esculturas vegetales —animales, dragones, personajes de cuento y formas sorprendentes— se alzan entre senderos que recorren arroyos, cascadas y rincones llenos de vida.

Los niños disfrutan buscando figuras escondidas, inventando historias o descubriendo cómo el arte puede crecer y transformarse. Mientras tanto, los adultos encuentran un espacio donde desconectar del ritmo diario, respirar aire puro y compartir tiempo de calidad en un entorno natural.

Explorarlo es una forma diferente de reconectar como familia: lejos de las pantallas y las prisas, cada paso se convierte en una oportunidad para observar, conversar y disfrutar juntos.

Durante el día, el paseo es un festival de colores y aromas. Pero cuando cae el sol, la magia se multiplica: el parque se ilumina con un espectáculo de luces que transforma el paisaje en una experiencia sensorial. Las esculturas brillan, las sombras juegan y el ambiente se vuelve puro cuento, despertando la curiosidad y la ilusión de grandes y pequeños.

Más allá de su belleza, es también un espacio educativo. Los niños aprenden a reconocer plantas autóctonas, a observar cómo la naturaleza cambia con las estaciones y a respetar el entorno. Caminar juntos por sus 14 rutas temáticas fomenta el movimiento, la exploración y el vínculo familiar, recordando lo importante que es disfrutar del tiempo en familia al aire libre.

Además, el parque cuenta con zonas de descanso y merenderos, ideales para hacer una pausa, compartir una comida y seguir disfrutando del entorno. Y lo mejor: es un espacio pet friendly, por lo que también las mascotas son bienvenidas.

Quiz Room

El juego más divertido de preguntas y respuestas vuelve con una experiencia de miedo. Quiz Room, el primer quiz show en vivo inspirado en los concursos de televisión, se viste de Halloween para ofrecer dos nuevos juegos temáticos:

Quiz del Terror y MagiQuiz. Una propuesta para todos los públicos que combina humor, adrenalina y cultura pop en un ambiente totalmente inmersivo. Quiz Room es una experiencia única en la que grupos de amigos, familias o compañeros se enfrentan a un auténtico plató de concurso, con pulsadores, efectos de sonido, luces y una puesta en escena profesional. No se necesita ser un experto: las preguntas están pensadas para que cualquiera pueda disfrutar y sorprenderse. Cada partida es diferente y personalizable, con rondas dinámicas y temáticas variadas, desde música y cine hasta cultura general o actualidad.

Durante las próximas semanas, los jugadores podrán elegir entre dos nuevos modos de juego especialmente diseñados para Halloween:

• Quiz del Terror: Dirigido a un público adulto, combina preguntas escalofriantes sobre asesinos en serie, escenas icónicas del cine de terror y anécdotas inquietantes, todo con el característico toque de humor negro de Quiz Room.

• Magi Quiz: Pensado para los más jóvenes, este modo recupera el espíritu mágico de la temporada con preguntas sobre Harry Potter, dibujos animados, series y videojuegos ambientados en el universo de Halloween.

Además, el local y las salas de juego han sido decoradas especialmente para la ocasión, con una ambientación que convierte cada partida en una auténtica experiencia temática:

luces tenebrosas, sonidos misteriosos y una atmósfera que invita a meterse en el papel desde el primer segundo.

Frente a los clásicos planes de miedo, propone una alternativa divertida, participativa y perfecta para grupos que buscan celebrar Halloween de una forma original. Una opción ideal para quienes disfrutan del humor, los retos y la emoción del directo.

Las reservas a través de la web oficial y la web de Fever.

Foster´s Hollywood

Foster's Hollywood. Por ello este año la marca ha preparado emocionantes animaciones que transformarán sus restaurantes en escenarios temáticos llenos de diversión y espectáculo, ideales para degustar la mejor comida americana y disfrutar de productos exclusivos como la edición limitada Skeleton Burguer. Un despliegue de Halloween lleno de sorpresas para todos los públicos.

Además, el próximo 28 de octubre en el restaurante Foster's Hollywood de Gran Vía*, se celebrará «Foster's Horror Restaurant», una acción especial cargada de misterio y sabor, pensada para quienes siempre buscan vivir este día tan señalado de una forma diferente.

Una experiencia con plazas limitadas que combina el placer de devorar la exclusiva Skeleton Burger al mismo tiempo que los participantes se sumergirán en un juego de rol inmersivo. Y es que durante la velada los asistentes se adentrarán en una historia interactiva donde cada decisión cuenta y cada personaje puede cambiar el rumbo de esta aventura llena de misterio, suspense y diversión. Para formar parte de la actividad, los más intrépidos solo tendrán que participar en el sorteo que la marca realizará a través de sus redes sociales.

Y para todos aquellos que no puedan asistir a la experiencia, Foster's Hollywood ofrece la posibilidad de disfrutar de la Skeleton Burger en cualquiera de sus restaurantes entre el 24 hasta el 31 de octubre.

Recoger Castañas en Huelva

El otoño se vive con una intensidad diferente al adentrarse en la Sierra de Huelva. Mientras la capital se resiste a mudar sus colores, el camino hacia la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es un delicioso espectáculo visual: un lienzo de verdes, anaranjados, amarillos y ocres que anticipan la llegada del frío. En esta época, un paseo por el campo no es solo un placer para la vista, sino una inmersión en una de las tradiciones gastronómicas y económicas más importantes de la zona.

Disfrutar de la castaña en Huelva es disfrutar de un manjar sencillo que atesora aromas, texturas y sabores de lujo, y un reflejo del rico patrimonio artesano y culinario de la zona.

Para descubrir una ruta en toda regla, convendría dirigirse en primer lugar al Centro de Visitantes Cabildo Viejo de Aracena, un edificio histórico del siglo XVI. Tras una breve parada, toca llegar al comienzo de la ruta, adentrándose en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Aquí, la temperatura es sensiblemente más fresca que en la capital, pero el sol de la mañana suele acompañar en el camino, que huele a tierra húmeda, a vegetación pura y a hierbas aromáticas.

El ambiente es familiar, lleno de niños, todos deseosos de conocer más sobre el motor económico de esta comarca: la castaña. El castaño, que puebla unas cinco mil hectáreas del parque, no es un árbol autóctono. Fue introducido en la zona durante la Reconquista por leoneses, gallegos y asturianos, dejando su impronta cultural y vegetal. Hoy son árboles monumentales, algunos de hasta veinte metros, domesticados y llenos de injertos para maximizar la producción de fruto.

Gracias a este cuidado, cada año pueden recolectarse hasta un millón de kilos de castañas. Una cifra que subraya la importancia de este fruto en la economía local. De hecho, los guías advierten de la problemática del robo de castañas en las propiedades privadas, animando a los visitantes a recoger sólo las que encuentran en el camino público, o de forma controlada en las fincas de producción. Esta actividad, así, se convierte también en una forma de favorecer la economía del lugar.

Aprender sobre el entorno con la ayuda de expertos locales convierte el paseo en una lección botánica. Los castaños de hoy sustituyeron a las viñas en 1850, tras una enfermedad que afectó al viñedo. Un castaño no da sus primeros frutos hasta los veinte años, alcanzando su máxima productividad a los cien. Por ello, los propietarios plantan nuevos árboles junto a los viejos para asegurar el relevo generacional.

La recolección se realiza siempre desde el suelo, como las nueces o las bellotas. El fruto maduro cae cuando el erizo que lo envuelve se abre. Un erizo, si la temporada es buena, alberga hasta tres castañas comestibles. Si el clima no acompaña, dos castañas de fuera prensan a la interior, dejando una castaña inservible llamada «cuchareta».

Otra de las particularidades de esta ruta es el aprendizaje de nuevos términos. La castaña se «apaña», de ahí el término «apañaor» para el recolector. La recolección suele durar un mes, desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre, aunque la climatología (como el retraso en el frío año tras año) puede alargar el periodo.

Mientras, los niños recolectan castañas con una ilusión que no tiene precio. Esto es sentir Huelva, mezclarse con el entorno. Al final de la ruta, se llega a una finca de producción ecológica donde hacerse cargo del cariño y el mimo que se pone en los castaños durante todo el año para obtener un fruto de calidad. El viajero se marcha feliz, con el camino de vuelta endulzado por las castañas recogidas y un sabor de boca que es puro otoño serrano.

Larios Centro

Larios Centro celebra Halloween con una propuesta familiar. Hasta el próximo 1 de noviembre, el centro comercial malagueño se transforma en un universo de brujas, pitonisas y profecías. Invita a todos los visitantes a acercarse a su stand «Pócimas y Secretos». La aventura dará comienzo en el «Gran caldero de la bruja«, donde los participantes deberán «pescar» un frasco mágico, el cual contendrá una profecía personalizada. Después, llega uno de los momentos más divertidos: la lectura cómica de la pitonisa quien, con su bola mágica y su humor desbordante, convertirá cada profecía en una experiencia única, de forma que los afortunados saldrán con un regalo entre manos y los no afortunados se llevarán el consuelo de las risas.

Entre los premios se incluyen tarjetas regalo de Larios Centro, consumiciones en restauración, descuentos, artículos exclusivos de Halloween y deliciosas pócimas.

Bahía Sur

El centro comercial Bahía Sur tiene planificada la tarde-noche del 31 de octubre para vivir un Halloween monstruosamente divertido. Disfraces, pasacalles, magia, photocall con su propia «alfombra negra» son algunas de las actividades en la agenda de ese día. El centro se transformará en un auténtico escenario de misterio para dar la bienvenida a Halloween de 2025.

Bajo el título «¿Truco o Magia?» la acción se presenta a los visitantes como uno de los eventos indispensables dentro del programa de activaciones de la ciudad de San Fernando. Pablo Vivancos, gerente de Bahía Sur apunta que «como cada año, Halloween tomará las calles de La Isla y desde Bahía Sur hemos preparado un programa de actividades únicas para disfrutar en familia».

La fiesta arrancará la tarde del 31 de octubre con el 'Pasacalles del Terror' donde las criaturas más célebres del séptimo arte darán la bienvenida a los asistentes. A las 18:30 horas se congregarán personajes como Frankestein, Miércoles Addams, el popular payaso Pennywise de Stephen King y el cadavérico Jack de Pesadilla Antes de Navidad, y animarán al público a formar parte de la fiesta a través del humor, el buen ritmo y algún que otro susto. La incredulidad, el misterio y el miedo vendrán de la mano de un show de ilusionismo, 'El ilusionista del terror', que comenzará a las 19:00 horas en la zona exterior de la terraza de La Tajería. Una vez terminado el espectáculo, a partir de las 20:00h, pasarán por el photocall los personajes con los que los asistentes podrán realizarse fotografías e inmortalizar su paso en la «alfombra negra de los monstruos».

Vestir los mejores disfraces y el maquillaje más terrorífico tendrá premio y es que durante todo el día, el establecimiento Freakonomicon y el centro comercial animan a acudir disfrazados para participar en el concurso de cosplay de terror. Para entrar en el sorteo, habrá que hacerse una foto en el stand situado frente a Mysako y compartirla en las redes sociales mencionando a @ccbahiasur y a @freakonomishop. Al final del día el jurado se encargará de premiar el cosplay más terrorífico de este año.