Suscribete a
ABC Premium

Planes para hacer con niños el primer fin de semana de noviembre

Las celebraciones de Halloween ocupan la mayor parte de la agenda en estas fechas

Planes para hacer con niños el primer fin de semana de noviembre
Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El primer fin de semana de noviembre viene marcado fundamentalmente por el Día de todos los Santos y las celebraciones de Halloween. Para aquellos que no tengan miedo a este tipo de propuestas, aquí van algunas sugerencias para estos días.

Museo de Cera

Planes para hacer con niños el primer fin de semana de noviembre

El Museo de Cera de Madrid ... se prepara para vivir una semana muy especial con motivo de Halloween 2025. Del 27 de octubre al 2 de noviembre, el emblemático Museo se transforma en un escenario lleno de misterio, ambientaciones únicas, personajes en vivo y propuestas para todos los públicos, incluyendo un espectáculo nocturno de mentalismo y magia que pondrá el broche final a la celebración.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app