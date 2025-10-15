Suscribete a
ABC Premium

Día Internacional del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal

«Cuando me dijeron: 'No hay latido', mi vida se apagó. Mi hija estaba muerta dentro de mi»

Una de cada 4 mujeres se enfrentan a la muerte de sus bebés durante el embarazo o poco después de él

Muerte perinatal: «Nadie me preguntó cómo estaba. Sentí como me borraron la paternidad»

«Cuando me dijeron: &#039;No hay latido&#039;, mi vida se apagó. Mi hija estaba muerta dentro de mi»
ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Embarazada, pensaba que podía haber complicaciones durante el parto, pero no podía ni imaginar, que en el último momento, con 40 semanas de gestación, me dirían que mi hija estaba muerta dentro de mí». El relato de Nereida Vecino es uno como el ... de muchas madres que deben dar a luz a su hijos/as sin vida. La realidad silenciosa del duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal, al que hoy 15 de octubre se da voz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app