Escucha las noticias de este viernes 31 de octubre

Una psicóloga alerta: «Celebraciones como Halloween pueden tener un doble efecto en los niños»

Los expertos recomiendan a las familias adaptar la fiesta a la edad emocional del niño

5 consejos para que tu hijo no pase miedo en Halloween

Una psicóloga alerta: «Celebraciones como Halloween pueden tener un doble efecto en los niños»
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Un año más nos preparamos para celebrar Halloween, la noche más «terrorífica del año» y una de las más esperadas para los más pequeños. Esta cita, cuyo origen se remonta a tradiciones celtas y que servía para marcar el final de la cosecha, ... hoy en día es una de las fiestas más populares del calendario.

Sobre el autor Carlota Fominaya

Periodista. Siempre en ABC. Primero en Economía, luego en Madrid y ahora en Familia, desde donde hablo de lo que de verdad importa: las dificultades cotidianas y las historias de quienes las superan

Carlota Fominaya

