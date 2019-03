Así ha respondido Albert Rivera a las preguntas sobre su relación con Malú El líder de Ciudadanos ha tenido que hacer frente al interés de Susanna Griso por su noviazgo con la cantante

No hace mucho se hablaba de su ruptura con Beatriz Tajuelo, ahora el nombre que resuena con fuerza solo es el de Malú. No hay entrevista ni mitin político en el que Albert Rivera no sea preguntado por su noviazgo que, aunque no ha sido confirmado por ninguno de los protagonistas, todos los indicios apuntan a que es un hecho.

En la última entrevista que ha realizado el líder de Ciudadanos, en esta ocasión en el espacio de Susanna Griso, no ha podido evitar las preguntas sobre la nueva ilusión que podría rondar su corazón. «No sé cómo lo llevó usted y la pregunta es obligada y me la tiene que perdonar cómo le ha sentado verse en portadas de revistas y de periódicos con temas personales. Sé que usted es una persona reservada esto le tiene que costar ¿Esto le está pasando alguna factura?», pregunta la televisiva al político.

Como ya empieza a ser habitual en él, Rivera ha sido tajante al asegurar que no habla de su vida privada. «Estoy muy tranquilo dedicándome a trabajar que es lo que he hecho toda mi vida y en este caso por los españoles. Creo y respeto profundamente el derecho a la intimidad de todos los españoles por eso soy liberal también porque respeto todos los derechos», dice.

Pese a todo, la presentadora decidió insistir, intentando explicar a Rivera que también se ha hablado de las parejas de otros políticos. «Lo que pasa es que estamos hablando del colchón de Pedro Sánchez, de si cambió las cortinas, de la mujer instagramer de Santiago Abascal o de la de Pablo Casado. Estamos en una nueva política en la que la vida personal, tiene mayor interés y entiendo que eso usted lo asume como un peaje a pagar en este momento», dice.

Ni con estas consiguió que Rivera por fin hablase de su posible relación con Malú. «Pero a mí no me habrá visto hablar de la mujer de Pedro Sánchez ni del colchón ni del instagramer. Yo soy una persona profundamente respetuosa con la intimidad de todos los españoles por lo tanto yo creo que soy coherente reivindicando como cualquier otro sus derechos. Por tanto, en este sentido, no tengo nada que decir la vida íntima de cada ciudadano es libre y estamos en un país que defiende precisamente eso. Si los demás quieren exponer sus vidas no me verá a mí criticándole porque tengo una trayectoria muy respetuosa y voy a seguir haciéndolo porque demasiado trabajo tenemos para cambiar este país como para perder un segundo hablando de la intimidad de cada uno», dijo algo molesto el político ante la insistencia de Griso en la entrevista.