La prensa del corazón relaciona a Albert Rivera con Malú El supuesto romance se hace público un mes y medio después de conocerse que el líder de Ciudadanos y Beatriz Tajuelo habían roto

Tan solo un mes y medio después de que saltara la noticia a los medios de comunicación de la ruptura de Albert Rivera (39 años) con Beatriz Tajuelo tras cuatro años de noviazgo, la revista «Semana» relaciona al líder de Ciudadanos con la cantante madrileña Malú (36).

Ambos son los protagonistas de la portada de la publicación de este miércoles titulada «Más que amigos». Según recoge la citada revista, Albert Rivera y Malú disfrutaron del día de San Valentín juntos en la casa de las afueras de la capital del político e, incluso, durmieron juntos. La intérprete de la canción «Aprendiz» fue recogida en su propia vivienda por un coche para pasar la noche juntos, como se puede apreciar en las imágenes que publican.

POrtada de la revista «Semana»

Malú es muy celosa de su vida privada y no le gusta que trasciendan los detalles de su vida amorosa. Buen ejemplo de ello fue lo vivido con Gonzalo Miró, con el que estuvo tres años, entre idas y venidas. Quizá por eso, de confirmarse la noticia, puede que hayan intentato mantener esta relación fuera del foco mediático, al menos por el momento. Al parecer se habrían visto a escondidas en los últimos meses en varias ocasiones, intentando llamar lo menos posible la atención.

En lo único en lo que se les puede relacionar es en la presencia del líder de la formación naranja en el concierto de la cantante del WiZink Center de Madrid,el pasado 14 de diciembre, como muestra el Instagram de Rivera. «Qué suerte tenemos los españoles de contar entre nosotros con una artista y una mujer del talento, el arte, la sensibilidad y la energía de Malú. Su nuevo espectáculo es de lo más completo que se puede ver en la música nacional e internacional, de verdad, ¡no os lo perdáis!», escribía junto a un vídeo del espectáculo que había grabado.

Lo cierto es que no es raro que el líder de Ciudadanos rehaga su vida, pretendientas no le faltan. Se ha convertido en uno de los solteros de oro de la capital. Hasta la mismísima Tamara Falcó ha reconocido en varias ocasiones que no le importaría conocerle, además de la modelo Alba Carrillo.