Torres asegura que habrá fondos suficientes para acoger a los menores

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lamentó este miércoles la actitud de algunas comunidades autónomas respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados. Torres recordó la «solidaridad» con la que se recibió a los menores ucranianos que huyeron de la guerra, y se preguntó por qué no se actúa de la misma forma con los procedentes de África.

En este contexto, reprochó la decisión del Govern balear, que la semana pasada anunció su intención de acudir a un tribunal superior para solicitar medidas cautelares con el fin de evitar la llegada de estos menores. Paralelamente, y según adelantó este martes ABC, el Ejecutivo de Marga Prohens tiene previsto solicitar al Ministerio de Juventud e Infancia la declaración de contingencia migratoria, pese a que los datos actuales todavía no avalan esa petición.

El ministro aseguró que «no habrá problema de dinero» para las comunidades autónomas que acojan a estos menores, dado que la distribución se realiza en función de la población y, por tanto, «no se discrimina ni se beneficia a ningún territorio».

Durante una entrevista en el programa 'La Hora de La 1' de TVE, Torres también se refirió al accidente ocurrido este miércoles en Ourense, en el que dos militares resultaron heridos tras colisionar contra un camión. Les deseó una pronta recuperación y agradeció la labor de las Fuerzas Armadas en la extinción de incendios.

Lo importante son los incendios

En relación con este asunto, el ministro respaldó las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien compareció ayer en el Senado a petición del PP para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios. Robles afirmó que «todo iba bien hasta que llegó Feijóo», mientras que Torres subrayó que «cualquier líder de la oposición debería ponerse a disposición del Gobierno» y que «lo importante ahora es centrarse en los incendios; ya habrá tiempo para pedir explicaciones».

Este miércoles se cumple el decimonoveno día de incendios activos. En paralelo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, comparece en el Senado —también a petición del PP— para informar sobre la actuación de su cartera en la gestión de esta crisis.