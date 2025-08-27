Sánchez prolonga sus largas vacaciones y se escapa a Andorra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido alargar aún más sus vacaciones en estos últimos días de agosto y ha programado una última escapada junto a su mujer, Begoña Gómez, a Andorra, en un viaje estrictamente privado que muy pocas personas del círculo ... más estrecho del presidente del Gobierno conocen. Según ha podido saber ABC de fuentes de Moncloa, tras el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, el presidente decidió poner en marcha una escapada junto con su mujer al Principado. Los planes del presidente son disfrutar de otra escapada hasta el próximo viernes en el que dará por concluidas definitivamente sus vacaciones y regresará a Madrid.

Como sucede cuando el jefe del Ejecutivo viaja a la finca toledana de Quintos de Mora, el presidente y su mujer podrán disfrutar de la bicicleta, una de sus actividades favoritas. En Andorra, Sánchez dispone de amplias pistas para practicar este deporte, al que siempre recurre cuando pasa por etapas de estrés. Andorra dispone de muchos lugares que ahora están habilitados para este tipo de prácticas y que en invierno son pistas de esquí.

Según ha podido saber ABC, muy pocas personas conocen los planes del presidente. Hasta tal punto se ha querido mantener en secreto el desplazamiento, que este no se ha producido en medios aéreos, como suele ser habitual en el caso del presidente, sino que se ha realizado por carretera, con la intención de intentar pasar desapercibido lo más posible.

No es la primera vez que Sánchez y su mujer visitan el país pirenaico. Hace justamente un año, tras su gira africana por Gambia, Mauritania y Senegal, el presidente del Gobierno acudió a Andorra para «disfrutar» de los últimos días de vacaciones. Durante esta «visita privada», como el mismo la catalogó, disfrutó en el Principado del mundial de bicicleta de montaña durante el fin de semana. En este caso, su visita podría coincidir con una de las etapas de La Vuelta, que llegará a Andorra el próximo 28 de agosto.

La nueva escapada de Sánchez con Begoña Gómez se produce después de una importante polémica por el número de días disfrutados por el presidente en La Mareta (Lanzarote), considerados por muchos como excesivo. No son pocos los sectores políticos que han señalado que unas vacaciones de casi un mes en el caso de presidente del Gobierno son excesivas y poco adecuadas.

Interrupciones a sus vacaciones

Su reciente estancia en Canarias ha despertado también numerosas controversias derivadas del cerco de seguridad que se le ha tenido que proporcionar y que ha provocado importantes protestas entre los vecinos isleños. Una mansión canaria que el presidente solo ha abandonado para visitar en tres ocasiones las zonas afectadas por los incendios. Todas ellas sucedieron en la misma semana y no se prolongaron a más de un par de horas en cada territorio. En estas visitas, anunció medidas como un pacto de Estado para combatir el cambio climático o la creación de la comisión interministerial.

Su estancia en Lanzarote tampoco ha estado exenta de polémicas. Este martes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, exigió explicaciones en el Congreso por el «desproporcionado» dispositivo de seguridad para el presidente en sus vacaciones. Según apuntó en una entrevista en Antena 3, este dispositivo se debe a «la megalomanía del personaje, encantado de sentirse rodeado de una escolta de esas dimensiones que no tiene precedentes» y al «nivel de aislamiento en el que vive». «No puede salir a la calle de forma natural porque sabe que será increpado por la sociedad española», indicó.

Unas medidas de seguridad que llegan hasta las aguas cercanas a la residencia al establecer un perímetro para evitar problemas en la costa cercana al lugar vacacional del líder del Ejecutivo. «No acepta la deriva de España», sentenció. Ahora, Sánchez regresa a su descanso estival tras presidir el Consejo de Ministros. Aunque durante esta semana todavía no ha regresado la actividad política al cien por cien, varios ministros del Ejecutivo deberán comparecer en el Senado para explicar las medidas adoptadas ante la grave situación de los incendios forestales.