Sánchez prolonga sus largas vacaciones y se escapa a Andorra

El viaje del presidente y su mujer es planificado en absoluto secreto y tiene carácter privado

Zapatero se reunirá al menos dos veces en Lanzarote con Sánchez

Sánchez preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD)
Sánchez preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) ep

ABC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido alargar aún más sus vacaciones en estos últimos días de agosto y ha programado una última escapada junto a su mujer, Begoña Gómez, a Andorra, en un viaje estrictamente privado que muy pocas personas del círculo ... más estrecho del presidente del Gobierno conocen. Según ha podido saber ABC de fuentes de Moncloa, tras el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, el presidente decidió poner en marcha una escapada junto con su mujer al Principado. Los planes del presidente son disfrutar de otra escapada hasta el próximo viernes en el que dará por concluidas definitivamente sus vacaciones y regresará a Madrid.

