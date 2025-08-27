Suscribete a
Baleares estudia instalar carpas para atender a los menores

El Govern de Prohens solicitará también al Gobierno la declaración de la contingencia migratoria en su territorio

Imigrantes en carpas en Arrecife (Lanzarote)
Imigrantes en carpas en Arrecife (Lanzarote)
Joan Guirado

El Govern de Baleares y el Consell de Mallorca estudian la opción de instalar carpas en las antiguas instalaciones militares de Son Tous de cara a la primera acogida de los menores no acompañados que llegan sin cesar, procedentes de Argelia, al archipiélago ... balear. Se trata de una medida provisional, ante la falta de camas, provocada por la llegada de decenas de niños sin compañía de sus padres a las costas de las islas.

