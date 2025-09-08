Hay que mirar adelante, aconsejaba Pedro el Maquillado a Pepa Bueno en su entrevista de TVE. No se refería a la guerra civil, de la cual tenemos cada día referencias, sino al olvido del golpe de 2017. De la contienda del 36 se cumplirán noventa ... años en 2026; pero el gobierno Sánchez, siguiendo los designios del maestro Zapatero, se empeña en resucitar las dos Españas con su «memoria democrática».

Parece mentira que, siendo tan memorioso, cual borgiano Funes del 36, el Maquillado imponga la amnesia sobre un suceso tan cercano como el 'procés'. Este fin de semana es el año octavo de las leyes de «transitoriedad jurídica y fundacional» de la república catalana. Conocidas también como «leyes de desconexión», el engendro aprobado con la ausencia de los diputados del PSC, Ciudadanos y PP en dos jornadas infames, suspendía el Estatuto y la legalidad española en Cataluña. Entre las disposiciones de la Ley 20/2017, publicada el 8 de septiembre en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la constitución de Cataluña en «república de derecho, democrática y social» y la conversión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Tribunal Supremo de Cataluña. Artículo 66.4: el presidente o presidenta del Tribunal Supremo es nombrado por el presidente o presidenta de la Generalitat… ¡Viva la independencia judicial!

Las leyes transitorias del 6 y 7 de septiembre de 2017 fueron la antesala de la declaración Unilateral de Independencia (DUI) con el referéndum ilegal del 1-O. Tras la victoria en urnas de plástico, con un censo «universal» que permitía votar varias veces, se activaría un «proceso constituyente» a desarrollar en tres fases: proceso «participativo», elecciones constituyentes, propuesta de constitución por una Asamblea Constituyente y ratificación de esta en referéndum. Según una encuesta del CEO (Centro de Estudios de Opinión) en 2018, las jornadas de la desconexión en la que solo votaron 83 de los 135 diputados del Parlament, con la abstención del grupo de los comunes y la ausencia de la oposición, solo movían al orgullo a un tercio de catalanes; los otros dos tercios lo consideraban un error o sentían rabia o vergüenza.

Aquel año, con Quim Torra en la presidencia, Salvador Illa ironizaba sobre la visita del vicario a su capitoste de Waterloo: «Es una metáfora de la situación política en Cataluña. El señor Quim Torra comienza el curso político yendo a visitar el señor Puigdemont, y, por tanto, poniéndose a sus órdenes. Esto no es lo que conviene a Cataluña». ¡Qué mala es la hemeroteca! Pues Illa, que calificaba de «romería» las visitas del vicario al Fugado, ha ido corriendo a Bruselas a recibir instrucciones si quiere que su jefe pueda seguir en la Moncloa. ¡Ya tenemos dos vicarios!

Hay que mirar adelante, aunque las instrucciones de Puigdemont sean las llamadas «estructuras de Estado» que el fracasado 'procés' no pudo culminar. Tú me pones todo a punto -hacienda propia, fronteras...- y seguro que, cuando lo volvamos a hacer, lo conseguimos. Y en eso está Illa. Hay que mirar adelante y solo recordar lo que convenga a la supervivencia política del Maquillado. Del «estado compuesto» al que alude Sánchez cuando quiere quitarse de encima las responsabilidades, al estado descompuesto que dibujan el antañón «foralismo» vasco y la república confederal de la extrema izquierda con los nacionalistas catalanes. Ocho años después de su golpe parlamentario, Puigdemont deja de ser un prófugo para mutar en «honorable presidente en el exilio».

La deriva sanchista es como aquel chiste de Franco: ayer estábamos al borde del precipicio, hoy hemos dado un paso al frente.