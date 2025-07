El PSOE conmemora su Bienio Negro con un video del 23J en el que aparecen Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Cristina Narbona celebrando su «victoria». Quedaron segundos, pero se presentaron como ganadores y ningunearon al vencedor, el PP de Núñez Feijóo: «Las urnas ... nos dieron la razón. Y una mayoría de españoles dijo con su voto que quería seguir la senda de los derechos, los avances, la igualdad y el feminismo», proclama una voz en tono No-Do.

En el video han desaparecido dos protagonistas de aquella noche saltarina: Begoña Gómez y Santos Cerdán. Suprimir personajes incómodos retrotrae al estalinismo: aquella foto en la que Nikolái Yezhov, director de la NKVD, posaba con Stalin y Molotov ante el canal del Volga. Tras los procesos de Moscú contra los enemigos del Zar Rojo, Yezhov pasó de ser un instrumento represivo a testigo incómodo de los crímenes estalinistas: fue condenado y ejecutado en 1940. A la eliminación física siguió la desaparición en las fotografías: un habilidoso retoque en la imagen y aquel Yezhov a la vera de Stalin mutó en una baranda gris.

La eliminación de Gómez y Cerdán en la propaganda de Sánchez, traslación audiovisual de «esa persona que ya no está en el partido», es habitual a derecha, izquierda y las formaciones separatistas. Nadie conocía a Bárcenas en el PP; Montero no conoce al Trío Calaveras (Koldo, Ávalos y Cerdán); mucho menos el Número 1 aunque recorriera con ellos España en el Peugeot (tampoco sabe nada de Aldama y pronto negará ser hermano de David).

La supresión en los videos de la esposa del presidente ilustra el grado de desesperación del sanchismo. La estrategia de hacer desaparecer al conmilitón que ha metido la pata, la mano o, sencillamente, ya no sirve a las directrices del Amado Líder la practican también esos que Rufián llama «izquierda plurinacional» y los nacionalismos periféricos. Recordemos las desapariciones de los políticos fundacionales de Podemos cuando se permitieron alguna observación sobre el «asalto a los cielos» de Pablo Iglesias; o los carteles contra los hermanos Maragall –«Fuera el Alzheimer de Barcelona»- que conocía la cúpula de ERC y no evitó. En Junts nadie sabe nada de un partido llamado Convergència. En la corte de Puigdemont en Waterloo el pianista Toni Comín ha desaparecido del Consell de la República. Y en el Barça que mal gobierna Laporta no conocen a Ter Stegen (once años en la plantilla).

El aparato propagandista de Sánchez, líder más cercano a los populismos latinoamericanos que a las democracias liberales europeas, cuenta incluso con los «abajo firmantes» de guardia que legitiman, con la cadencia de unas cotorras argentinas (peronistas), los «avances en derechos sociales y políticos contra los intentos de involución». La teoría de la conspiración para esa «involución» de la que responsabilizan a «todos los frentes conservadores y reaccionarios» (judicatura, Senado, Conferencia Episcopal, medios de comunicación) tiene como precedente aquella rueda de prensa tras las elecciones de 2004 en la que Pedro Almodóvar acusó al PP de golpista: «Voy a decir una cosa que por ahora circula como rumor y que si se confirma puede ser terrorífico, y es que el PP estuvo a punto, el sábado a las doce de la noche, de provocar un Golpe de Estado».

Escribió Aute, nada sospechoso de derechista, que «el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso». Los abajo firmantes no se mueven de sus poltronas ideológicas. «Pum, pum, ¿quién es? ¡Cierra la muralla!», dice el estribillo castrista. No sea que Cabeza Borradora les saque de la foto… ¡Con lo bien que se vive en la «gauche caviar»!