Sánchez activa la agenda ideológica: recuperará a Franco tras Gaza y el aborto

El Gobierno opera con el mandato de llegar a 2027. Así lo pregonan Pedro Sánchez y todos los ministros, pero la estrategia desplegada por el presidente desde que arrancara el curso político –tras el descanso estival– está orientada a mantener «todos los escenarios ... abiertos». Así lo aseguran fuentes gubernamentales consultadas por ABC, que reconocen que la volatilidad de la política, atravesada por la influencia decisiva de los tribunales, obliga a trabajar en varios frentes y bajo una máxima: mantener la tensión política y el control de la agenda. Esta es la directriz que Sánchez ha dado a su equipo.

El jefe del Ejecutivo ha movilizado a sus ministros para activar la agenda más ideológica, aquella que permite, no solo, movilizar a la izquierda y mantener prietas las filas de las huestes socialistas, sino además poner en dificultades al principal partido de la oposición. El presidente ha pedido a sus ministros que prioricen toda aquellas cuestiones «más políticas» y que sean susceptibles de generar el movimiento suficiente para desviar la atención de la agenda judicial, en puertas de un otoño caliente marcado por el juicio al fiscal general del Estado; los procedimientos abiertos contra su mujer y su hermano, Begoña Gómez y David Sánchez, respectivamente; y los casos que cercan al PSOE y al Gobierno de la mano del exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización Santos Cerdán y el que fuera asesor del primero, Koldo García.

En esta estrategia orientada a copar la agenda con artefactos ideológicos tendrá un papel relevante el aniversario de la muerte de Francisco Franco. El Ejecutivo ideó toda una serie de actos, más de un centenar, a principios de año, pero su ejecución –a lo largo de 2025– se ha desarrollado sin ningún brillo ni apenas relevancia pública. Sin embargo, coincidiendo con la efeméride, el 20 de noviembre, el Ejecutivo prepara el colofón, un gran acto para conmemorar el final del dictador. El Gobierno forzó el calendario y bautizó este programa de actividades y encuentros como 'España en libertad. 50 años', pese a que el postfranquismo estuvo todavía marcado por la represión y no fue hasta 1978 cuando comenzaron a registrarse los primeros avances. Recuperar la figura de Franco genera además un sentimiento reactivo en cierto espectro de la extrema derecha, lo cual no es baladí para los intereses del Gobierno. La movilización de Vox desempeña un papel clave dentro del engranaje estratégico de Moncloa, todo lo que implique que los de Santiago Abascal estén al alza lleva aparejado un debilitamiento de las posiciones del PP.

Se buscará, por tanto, recuperar banderas de la izquierda que, además, posean cierto componente divisivo o que comprometan a Alberto Núñez Feijóo, situándole en posiciones asimilables a las de la ultraderecha. Sánchez puso sobre la mesa en septiembre –no en vano, fue su apuesta para la apertura del curso político– un Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática que el PP despreció desde un inicio. El Ejecutivo volverá a hacer hincapié en esta cuestión, ahora que se acerca la temporada de danas, superada ya la de incendios que lo motivó, porque considera que percutir en el cambio climático, algo que los españoles tienen asumido como un riesgo cierto, pone en evidencia las costuras del discurso de las derechas. En pactos presupuestarios en la Comunidad Valenciana o Murcia, los populares asumieron la retórica de Vox sobre el «dogmatismo» climático del Gobierno. En Moncloa inciden en que han abandonado sus posturas de máximos para lograr atraer al PP. «Podría firmarlo perfectamente, es incomprensible que no quieran», aseguran, tratando de visibilizar hasta qué punto Feijóo está «contaminado» por el discurso de Abascal.

Pero no todo es una estrategia proactiva, en Moncloa también están a la expectativa de los movimientos del PP, algunos en falso, para utilizarlos en beneficio propio. La apuesta por endurecer sus posiciones en inmigración o el error no forzado sobre el aborto son dos melones que el Gobierno también exprimirá para poner en evidencia la diferencia de modelos y la alternativa. La llamada 'alerta antifascista' que Sánchez ya utilizó con éxito en 2023 opera en términos similares con cuestiones como las de las restricciones migratorias o de la interrupción voluntaria del embarazo, que el Gobierno ha decidido atrapar al vuelo. El blindaje constitucional del aborto, que el PSOE rechazaba hace solo un año por falta de apoyos, se torna ahora la mejor coartada para exhibir la incomodidad del PP con un asunto no resuelto entre sus filas.

Tras la polémica de las pulseras antimaltrato o las escandalosas conversaciones entre Ábalos y Koldo sobre mujeres prostituidas, Moncloa ve en esta cuestión un salvavidas, la oportunidad de reconciliarse con el electorado femenino, decisivo para sus expectativas en las urnas como ya se demostró el 23-J. Sin embargo, antes de abordar una reforma constitucional imposible –si no cuenta con el aval del PP lo es– el Gobierno debe orientarse en garantizar la efectiva ejecución de un derecho con base legal, pero que choca con la objeción de conciencia de algunos sanitarios. Por ello, el propio Sánchez hizo ayer un requerimiento a cuatro autonomías (Asturias, Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid) para que regulen el registro de objetores de conciencia pendiente en sus regiones. El movimiento busca seguir estirando el debate.

En el capítulo de cuestiones no resueltas por el Ejecutivo que ponen en evidencia sus debilidades se encuadra la gran prioridad insatisfecha: la vivienda. El presidente ha reactivado esta bandera en las últimas semanas, con nuevas propuestas para facilitar el acceso de los jóvenes y varias inauguraciones de promociones. La semana pasada, de 3.000 viviendas en Alcorcón (Madrid) y hoy apadrinará la entrega de 152 viviendas de alquiler asequible, en el barrio de Salburua (Vitoria), construidas con fondos europeos.

La encomienda del presidente a sus ministros se ha ensayado en todo lo que se refiere a Gaza. Sánchez situó con éxito la cuestión palestina y el debate binario sobre la existencia o no de un «genocidio» para recuperar la alternativa política. La instrumentalización política de las protestas del final de la Vuelta o el envío de la patrullera «Furor» para escoltar a la flotilla han permitido mantener la tensión política en un contexto marcado por decisiones del Consejo de Ministros como el embargo de armas o las negociaciones, auspiciadas por EE.UU. para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.