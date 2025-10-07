Suscribete a
Sánchez activa la agenda ideológica: recuperará a Franco tras Gaza y el aborto

Moviliza a sus ministros y ordena priorizar los temas más políticos para espolear a la izquierda y debilitar al PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el funeral de Guillermo Fernández Vara
Ainhoa Martínez

Madrid

El Gobierno opera con el mandato de llegar a 2027. Así lo pregonan Pedro Sánchez y todos los ministros, pero la estrategia desplegada por el presidente desde que arrancara el curso político –tras el descanso estival– está orientada a mantener «todos los escenarios ... abiertos». Así lo aseguran fuentes gubernamentales consultadas por ABC, que reconocen que la volatilidad de la política, atravesada por la influencia decisiva de los tribunales, obliga a trabajar en varios frentes y bajo una máxima: mantener la tensión política y el control de la agenda. Esta es la directriz que Sánchez ha dado a su equipo.

