Begoña Gómez pide al juez que solicite a Moncloa información de los asistentes anteriores de las parejas de los presidentes

El abogado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por un delito de malversación, que reclame a la Secretaria General de Presidencia del Gobierno la información «sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno».

En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, el letrado Antonio Camacho pide asimismo que en esa información «se delimiten los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo» cada uno. Esta diligencia se pide después de que el magistrado acordara transformar el procedimiento para que siga por el Tribunal del Jurado, lo que provocaría que, de llegar a juicio, sería un jurado popular quien dictara el veredicto.

Tras este paso, el magistrado también acordó transformar la causa principal, por la que investiga a Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, para que también siga por ese cauce. De hecho, esta misma tarde el magistrado celebrará una vistilla para comunicar esta última decisión.

En la pieza separada por malversación el juez investiga si Begoña Gómez pudo cometer delito al utilizar para sus negocios privados a la asistente que le puso La Moncloa para coordinar su agenda pública.