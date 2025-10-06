Suscribete a
ABC Premium

Génova se reafirma en su discurso sobre inmigración: «Ya nadie ve que solo Vox aborde este debate»

El balance de sus primeras propuestas cumple los objetivos marcados: entrar de lleno y arrebatar la bandera a los de Abascal

El plan sobre inmigración del PP ahonda en su distancia con Marruecos

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo
El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ABC
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No es que hubiera muchas dudas, pero en el PP están convencidos de que su estrategia, entrando de lleno en el debate sobre la inmigración –con medidas muy concretas y novedosas que cristalizarán en un plan concreto en las próximas semanas– ha conseguido sus dos ... grandes objetivos. El primero, plantear una alternativa clara a lo que consideran «una política inexistente» dentro del Gobierno a pesar de que se trata de un asunto clave en toda Europa y que operará en el próximo ciclo electoral.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app