Suscribete a
ABC Premium

Sánchez usa Gaza y el cambio climático para tratar de recuperar imagen internacional

El presidente del Gobierno afirma que el crecimiento industrial de España es mayor que el de Italia o Alemania «gracias a la transición ecológica»

El PP exige por carta a Sánchez responder ante el Senado: «Ha ido más veces a China»

Pedro Sánchez, durante la mesa redonda en la que ha participado en Londres
Pedro Sánchez, durante la mesa redonda en la que ha participado en Londres EFE
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pedro Sánchez eligió Londres para reivindicarse en el escenario internacional, en un momento en el que su imagen exterior no pasa por su mejor momento, y lo hizo recurriendo a dos de las banderas que más peso tienen en el debate global progresista: la defensa ... de Palestina y la lucha contra el cambio climático. El presidente español ha participado este viernes en el Global Progress Action Summit, celebrado en el Central Hall Westminster, un foro organizado por Labour Together, el Center for American Progress Action Fund y el 'think tank' británico IPPR, que reunió a líderes políticos, estrategas y expertos de más de veinte países con el objetivo de definir una agenda común frente al auge de lo que llaman populismos de derechas y la desafección de unas sociedades golpeadas por la inseguridad y la desigualdad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app