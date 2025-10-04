Suscribete a
Del novio de Ayuso a la ex número dos de Óscar López: 40 testigos para un juicio inédito al fiscal general

Ocho fiscales, doce periodistas, once guardias civiles o cuatro políticos, entre los llamados a declarar

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sostiene la memoria de la Fiscalía del año 2024
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sostiene la memoria de la Fiscalía del año 2024 afp
Nati Villanueva

Un total de 40 testigos desfilarán por el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los días 3 y 13 de noviembre, los señalados por la Sala Penal del Tribunal Supremo en el auto de admisión de prueba notificado ayer. Entre ... ellos se encuentran ocho fiscales, dos responsables de prensa de la Fiscalía (General y de Madrid), 12 periodistas, 11 guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO), cuatro políticos, dos abogados, y el propio acusador particular, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

