El PP exige al Gobierno que difunda antes de agosto el informe del Greco sobre corrupción

El Partido Popular cree que es inadmisible que el Ejecutivo mantenga bloqueada hasta el éxodo vacacional del 1 de agosto la publicación del informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) sobre los incumplimientos en los que lleva incurriendo España desde el año ... 2019, como desveló este jueves ABC.

«El Gobierno debe permitir ya la publicación de este informe, además de cumplir con su obligación de colaborar con la Justicia contra la corrupción y dejar de colonizar y de utilizar las instituciones para el interés personal de Pedro Sánchez», cargaron este jueves fuentes populares. «Lo que pretende es que pase desapercibido y difundirlo en pleno periodo estival con la mayoría de los españoles de vacaciones. De nuevo, el Gobierno demuestra que su única lucha contra la corrupción consiste en taparla», añadieron.

El informe que el Ejecutivo no quiere que vea la luz fue aprobado a primeros de junio en el pleno del organismo. Sin embargo, su contenido íntegro no se conoce porque las normas del Greco establecen que el Estado evaluado debe autorizar la publicación de los informes y España no la concedió. Lo que sí ha podido conocer este periódico es que la conclusión es demoledora para el Ejecutivo de Sánchez, al que se vuelve a señalar como incumplidor de las recomendaciones que el Greco le viene haciendo sin éxito desde hace más de cinco años para evitar la corrupción en el seno del Ejecutivo. «No cumple suficientemente», recoge el documento.

En este sentido, los populares recordaban este jueves que tanto desde el Greco como desde otros órganos del Consejo de Europa «se está monitorizando la corrupción en España» al considerarse «una situación de emergencia». Y es que, de momento, hay ya tres misiones distintas que van a analizar esta lacra en nuestro país desde distintos enfoques, y que amenazan con concluir en un rosario de varapalos al Gobierno desde el Consejo de Europa.

«Alarma»

En el caso del informe que se publicará el próximo 1 de agosto, los populares recordaban este jueves que es el cuarto que elabora Greco sobre nuestro país desde 2019 por «sus reiterados incumplimientos en materia anticorrupción». «Además de corrupto dentro de España, el Gobierno se ha convertido en acusado reincidente fuera de nuestras fronteras», subrayaban. Siguiendo este hilo, destacaban su «alarma» por no haber aceptado el Ejecutivo las recomendaciones del Greco. «Especialmente cuando conocemos que en el núcleo duro de Sánchez habita una trama de corrupción que afecta a varios ministerios y Gobiernos autonómicos del PSOE, además de a los dos últimos secretarios de Organización de Ferraz», señalaban.