El PP defiende sus propuestas sobre inmigración ante el «fracaso de las políticas buenistas»: «La integración no es un trámite»

El Partido Popular demostró este fin de semana en Murcia que va a convertir la política de inmigración en uno de sus caballos de batalla. Lo ha reafirmado este lunes desde Génova, donde su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha calificado la propuesta, presentada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo rodeado de sus barones autonómicos, de «posición común liberal y europeísta».

«Si algo ha mostrado el fracaso de las polémicas buenistas en inmigración es que la integración no es un trámite», ha sentenciado Ezcurra.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]