Feijóo exige al Gobierno promover el retorno de los menores a sus países de origen cuando los datos lo permitan

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto a los presidentes autonómicos de su partido

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos de su formación han reclamado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez que «asuma la atención y financiación directa» de los menores migrantes no acompañados ante la «actual saturación de los recursos de las comunidades autónomas» y que promueva en la medida de lo posible el «retorno» y la «reunificación familiar» en sus países de origen.

«La gestión de los menores no acompañados no puede ser el fruto de un reparto arbitrario y sin transparencia, y mucho menos instrumento de negociación política entre el Gobierno central y sus socios separatistas», asegura el PP en la llamada 'Declaración de la región de Murcia' que han firmado públicamente Feijóo sus 'barones' este domingo, según recoge Europa Press.

La declaración se firma cuando Gobierno y oposición están enfrentados por el problema del reparto de 4.000 menores que ahora mismo se encuentran en Canarias, con los recursos saturados, y cuando el partido de Feijóo se prepara para presentar un plan sobre inmigración con medidas más restrictivas, como publicó ayer este diario.

En el texto de 15 páginas que han suscrito Feijóo y sus presidentes aseguran que el Gobierno de Pedro Sánchez «debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de su fracaso en la política migratoria también en este ámbito».

«Por ello, volvemos a exigir -al Gobierno- que garantice la determinación de edad y que asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados ante la actual saturación de los recursos de las comunidades», señala el PP, que añade que «siempre que existan datos que lo permitan, debe promover el retorno y la reunificación familiar en los países de origen».