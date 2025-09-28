Suscribete a
ABC Premium

Feijóo presentará en octubre su gran plan sobre inmigración con medidas más restrictivas

En Génova ultiman una gran estrategia para endurecer las posiciones y frenar a sus rivales políticos

El Congreso carga contra el «caos» de la política migratoria del Gobierno

Alberto Núñez Feijóo, con los presidentes populares de comunidades autónomas
Alberto Núñez Feijóo, con los presidentes populares de comunidades autónomas EP
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PP está ultimando un gran plan con toda su política migratoria que presentará en la primera quincena del mes de octubre en Madrid. Alberto Núñez Feijóo lleva tiempo poniendo el foco en este debate; el partido actualizó su posición en el último congreso nacional ... de julio con un endurecimiento claro de las posiciones y ahora ha puesto en marcha una estrategia concreta con tres ejes: priorizar la proximidad cultural, restringir el acceso a las prestaciones sociales de la Administración y vincular la inmigración a las necesidades laborales del país. Este fin de semana el líder del PP está manteniendo un encuentro con todos los presidentes autonómicos del partido en la Región Murcia y la agenda interna de trabajo versará casi en su totalidad sobre inmigración.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app