El PNV, convencido de que habrá un Gobierno de Sánchez porque hará «lo imposible por seguir en Moncloa»

«Más pronto que tarde», pero el PNV está convencido de que habrá un Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Así lo ha asegurado este jueves Koldo Mediavilla, responsable de política institucional del partido, en una entrevista radiofónica. El dirigente peneuvista ha reiterado que cualquier opción de apoyo a una investidura liderada por Alberto Núñez Feijóo está completamente descartada.

Como han venido haciendo todos los representantes nacionalistas desde el 23J, ha argumentado su negativa en el hecho de que Vox continúe formando parte de la ecuación política. Mediavilla ha recordado que la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, «representa a 137 parlamentarios», lo que de facto implica que los 33 diputados del partido de Abascal están incorporados a ella. «Vox ex inherente a la candidatura de Núñez Feijóo», ha sentenciado. Ha vaticinado, además, que el PNV no solo no participará en esa alternativa, sino que «se enfrentará abiertamente a ella».

De hecho, el dirigente peneuvista se ha preguntado «qué sentido tiene» que el líder del PP se presente a una investidura en la que no considera ni de manera «remota» un posible apoyo de Junto o del resto de formaciones políticas. Es por ello que se ha mostrado convencido de que es cuestión de tiempo que Pedro Sánchez sea presidente, «más pronto que tarde» porque el dirigente socialista es «un gran corredor de obstáculos» y hará «lo imposible por seguir en Moncloa».

Mediavilla ha apelado a la trayectoria del presidente en funciones y a todas las veces que ha conseguido sobreponerse a situaciones que parecían de no retorno. «Es un gran corredor de obstáculos», ha afirmado, lo que, en su opinión, le llevará a hacer «lo imposible por seguir en Moncloa». «Una vez nominado será muy difícil descabalgarle», ha añadido.

Compromisos y transferencias

Aunque para que se reedite el Gobierno de coalición que Mediavilla ve como única opción plausible, Sánchez tendrá que superar numerosas dificultades. Entre ellas, la negociación con un PNV que guarda cierto resquemor tras los incumplimientos de la legislatura pasada. «Para que eso se dé, tiene que haber unos compromisos firmes y unas voluntades de que después se acometan», ha insistido.

El principal objetivo de los peneuvistas pasa por retomar el calendario de transferencias que, después de firmado, ha quedado pandemia mediante en agua de borrajas. Aquel calendario contemplaba decenas de traspasos y culminaba con el más simbólico para los nacionalistas vascos. «Por supuesto, el régimen económico de la Seguridad Social», ha asegurado Mediavilla, unas competencias que figuran en el Estatuto de Guernica. «Es una de las materias básicas en las que debieran cumplirse lo que es ley», ha insistido.

A pesar de ello, el PNV no ajeno a la situación de gran complejidad que entrañarán todos los acuerdos. A todo ello habría que añadir la experiencia «no demasiado positiva» de la última legislatura. Sin embargo, cualquier acuerdo siempre será mejor que una repetición electoral en uno de los momentos de mayor debilidad para el partido. «Es lo peor que podría ocurrir», ha insistido.

Esa hipotética repetición se celebraría, además, en una más que probable precampaña autonómica en el País Vasco, con EH Bildu muy fuerte en las encuestas. De ahí que se estén sucediendo los guiños a los postulados más nacionalistas desde el inicio del curso político. Es en este marco donde cabe enmarcar la propuesta de Iñigo Urkullu para crear una convención constitucional.

Mediavilla ha insistido en que abordar la cuestión territorial será inevitable en esta legislatura. «Hay un problema de entronque territorial y de sensibilidades nacionales en el conjunto del Estado español, y hay que solucionarlo», ha insistido. Frente a ello, ha criticado los últimos «pronunciamientos» del Partido Popular en esta materia. «Un día hace una declaración y al día siguiente se ve obligado a matizarlo», ha criticado.