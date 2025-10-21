Suscribete a
Un técnico de la mesa que adjudicó la mayor obra a Servinabar admite presiones del funcionario blindado por Chivite

Afirma que Jesús Polo, presidente de la mesa de contratación de los túneles de Belate, le pidió que «repensase» sus puntuaciones

El Gobierno de Chivite represalió a un funcionario que denunció irregularidades en la obra de Belate

Jesús Polo, presidente de la mesa de contratación de los túneles de Belate
Jesús Polo, presidente de la mesa de contratación de los túneles de Belate efe
Gerard Bono

Bilbao

La comisión del Parlamento navarro que desde la semana pasada investiga la adjudicación a Servinabar (mercantil en la que participaba Santos Cerdán, según la Guardia Civil) de la obra de los túneles de Belate ha tenido este martes un giro de guion. Guillermo Vallejo, uno ... de los ingenieros de la mesa de contratación ha admitido que recibió presiones por parte del presidente del órgano, Jesús Polo, para que cambiase sus puntuaciones a las empresas que se presentaron al proceso. Polo fue blindado en el puesto vía presupuestos por el Gobierno de María Chivite, pese a estar en edad de jubilación.

