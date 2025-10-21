Un técnico de la mesa que adjudicó la mayor obra a Servinabar admite presiones del funcionario blindado por Chivite

La comisión del Parlamento navarro que desde la semana pasada investiga la adjudicación a Servinabar (mercantil en la que participaba Santos Cerdán, según la Guardia Civil) de la obra de los túneles de Belate ha tenido este martes un giro de guion. Guillermo Vallejo, uno ... de los ingenieros de la mesa de contratación ha admitido que recibió presiones por parte del presidente del órgano, Jesús Polo, para que cambiase sus puntuaciones a las empresas que se presentaron al proceso. Polo fue blindado en el puesto vía presupuestos por el Gobierno de María Chivite, pese a estar en edad de jubilación.

(Noticia en ampliación)

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión