Detenido en Madrid uno de los autores del secuestro y agresión del conocido alunicero Niño Juan

Agentes de la Policía Nacional han detenido la noche de este jueves al autor del secuestro y agresión del alunicero Juan María G. P., español de 39 años y más conocido como el Niño Juan el pasado 31 de octubre en Carabanchel. Se encontraba ... en un campo de fútbol en el distrito de Latina.

El detenido ya estaba en el punto de mira del Grupo XII de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, experto en secuestros y extorsiones, como miembro del grupo de encapuchados que se llevaron a este delincuente en plena vía pública mientras conducía su coche en la calle de Antonio López, 65, a la altura del conocido hotel Praga.

El arresto de este individuo, que tenía una orden de búsqueda policial, por parte de agentes del GRO de Usera se produjo en torno a las 21.30 horas, durante una pachanga en el número 16 de la avenida de los Caprichos. Según ha podido saber este periódico, una vez identificó a los policías, se resistió y alentó a los presentes a agredir a los agentes y así poder escapar.

El hombre, un español de 43 años y con más de 20 antecedentes penales bastante variados, fue detenido por secuestro y resistencia a la autoridad policial y trasladado a la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Los agentes le intervinieron cuatro dispositivos móviles que portaba encima.

Tal y como ha informado este periódico, las motivaciones de los secuestradores podría estar en un alijo de droga del que supuestamente se apoderó el Niño Juan y que estaba escondido en Extremadura. Fuentes del caso explicaron entonces que se manejan informaciones sobre una partida de 1.200 kilos de cocaína sustraídos de una 'guardería' y que estaba en manos de una red de narcotraficantes.

El Niño Juan se encuentra actualmente en paradero desconocido. Tras ser liberado por sus secuestradores 24 horas después y con evidentes signos de violencia, este conocido alunicero no presentó ninguna denuncia ni se prestó a colaborar para identificar a los responsables de estos hechos, lo que ha hecho complicado identificar a estos individuos. Tampoco su familia acudió a la Policía durante el tiempo que estuvo en paradero desconocido.