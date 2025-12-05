Suscribete a
Detenido en Madrid uno de los autores del secuestro y agresión del conocido alunicero Niño Juan

De 43 años y con más de 20 antecedentes penales, fue arrestado en un campo de fútbol del distrito de Latina por secuestro y resistencia a la autoridad

La omertá del Niño Juan tras sufrir una paliza a manos de sus secuestradores

El coche del Niño Juan tras su secuestro
El coche del Niño Juan tras su secuestro ABC

A. Ould y C. Hidalgo

Agentes de la Policía Nacional han detenido la noche de este jueves al autor del secuestro y agresión del alunicero Juan María G. P., español de 39 años y más conocido como el Niño Juan el pasado 31 de octubre en Carabanchel. Se encontraba ... en un campo de fútbol en el distrito de Latina.

